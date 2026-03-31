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美伊戰事引發的成本推力下 鋼筋行情短期難回頭

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國內建築用鋼市場漲聲持續，豐興（2015）、威致（2028）以及台鋼集團旗下慶欣欣、易昇等鋼筋廠昨（30）日新盤價，鋼筋每公噸調漲200元；儘管國內房市營建動能仍處於盤整期，但在美伊戰事引發的成本推力下，鋼筋行情短期內尚無回頭跡象。

上市鋼廠主管分析，美伊衝突遲遲未見曙光，國際原物料價格深受地緣政治波動影響。豐興本周順勢反映原料成本，不僅鋼筋調漲，廢鋼收購價同步上調200元，僅型鋼產品維持平盤。受此帶動，南部鋼筋大廠威致與易昇、慶欣欣等跟進，反映上游成本轉嫁的急迫性。

豐興協理莊文哲表示，國際行情方面，本周美國大船廢鋼與日本2H廢鋼雖無報價，但美國貨櫃廢鋼已上漲至每公噸345美元。儘管澳洲鐵礦砂微幅小跌至 110.05 美元，但廢鋼成本的墊高已成為鋼筋報價最強大的防線。

上市鋼廠主管說，目前國內建造執照與新開工面積持續下滑，建築鋼材實質動能偏弱，但市場氛圍正發生轉變，下游補庫存意願顯著提升，主因全球鋼市回溫，國內龍頭中鋼（2002）已連數月調漲盤價，鋼市走進上坡道路。

此外，大陸實施出口許可證制度，抑制低價鋼材外溢，有利區域行情穩定走揚。上市鋼廠主管表示，當前鋼筋需求雖緩，但成本推升效應很強，在美伊戰事導致能源與廢鋼採購不確定性大增下，鋼廠為守住毛利，勢必維持盤價高檔。

豐興 地緣政治 美伊衝突

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