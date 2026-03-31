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美伊戰事發展變數多 樹脂報價有行無市…當心一夕翻轉

經濟日報／ 記者吳秉鍇任君翔謝柏宏／高雄、台北報導

美伊戰火延燒至今，在油價急速上攻帶動下游石化原料漲勢之際，業者指出，近期各項樹脂報價已陷入「有行無市」狀況，若情勢延續勢必波及下游加工業買氣；若戰事翻轉，相關報價則恐有一波崩跌，須特別審慎。

更值得注意的是，美伊戰事發展變數極多，業內認為，目前塑化原物料漲勢是因為戰事直接牽動，若戰事暫停或有重大轉變，都會牽動報價走勢，也是潛在的風險之一。

以當前的情況看，相關中下游業者或有紅利可吃，包括台聚（1304）、國喬（1312）、台達化（1309）、申豐（6582）等泛中油下游石化廠上半年營運將受加持。主因是中油四輕歷經近50天檢修，將於4月1日重新開爐操作，對十多家客戶的整體乙烯供料由原本的減供35%恢復到合約量水準，隨著各種樹脂行情強彈，業界第2季營運可望加分。

據了解，中油年產35萬公噸乙烯的四輕是自今年2月11日停爐，主要配合高雄橋頭區一條24吋天然氣管線施工，停爐時間排定約50多天，並以最高標準全面健檢，原本預計4月7日進料運作。

因四輕停產後，只剩下年產72萬公噸的新三輕維持正常運轉，產量減少35%的情況下，依此減幅對下游各廠實施乙烯、丁二烯減供原料措施，直至四輕復工為止，至於丙烯客戶減供幅度大約在10至15%之間。

申豐 國喬 台聚

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