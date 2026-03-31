塑化大宗商品價格暴漲 民生產業鏈淪重災區

美伊戰事下，最大宗石化基本原料乙烯近一個月來大漲每公噸近700美元，累計漲逾97%，帶動五大泛用樹脂報價近一個月強彈上看57%，且漲勢未止，雖對中上游塑化鏈有利，但下游包括家電、汽車、醫藥品、農業與塑膠相關的民生領域均受害。

油價飆漲，也牽動中下游加工業者，考驗產業鏈韌性。中游化工、二次加工業者表示，上游業者台塑化、台塑等相繼宣布不可抗力，牽動整體化工產業，位於產業鏈中間位置的業者，對於原料價格波動也相當敏感；業者也表示，在成本壓力、通膨擔憂、供料不穩的疑慮疊加之下，不僅中游惜售，下游需求也轉向觀望。

塑化供應鏈報價續漲，影響所及，業內認為，恐引領終端產品包括家電類等耐久材、汽車零配件和塑膠相關製品、醫療器材甚至藥品、農業相關製劑（農藥）與肥料都恐引發新一波漲勢。

法人表示，觀察上周五（27日）油價變化，因荷莫茲海峽持續關閉，以及市場懷疑持續一個月的美伊戰爭能否因談判而停火，油價大漲至2022年7月以來的最高點；其中，紐約NYMEX-5月輕質原油期貨漲5.16美元，收每桶99.64 美元，創2022年7月20日以來新高，倫敦ICE-5月布蘭特原油期漲4.56美元，收每桶112.57美元，為2022年7月4日來高點。

以做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為鞋類產品、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）來看，3月初以來，各有每公噸475美元、635美元漲價，單月漲幅分別為36%和57%。

其次，醫療器材原料聚丙烯（PP）也上漲每公噸370美元單月漲幅達45%；至於建材用料聚氯乙烯（PVC）喊漲330美元，單月漲幅46%。

聚乙烯（PE）三大品項方面，使用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE）、農業用膜原料線性低密度聚乙烯（LLDPE）和塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE），分別有每公噸330至350美元漲價，平均漲幅落在46%左右。

除塑膠二次加工業者外，化工業中的特化產品也隨成本增加，帶動報價攀升。東聯表示，旗下特用化學品乙醇胺、乙烯胺等產品，目前售價皆已較2月戰爭前的售價大幅上漲。