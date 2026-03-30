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社會住宅包租代管計畫首次倫理規範會議 近三百人與會

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會今於台中舉辦「社會住宅包租代管計畫第一次倫理規範會議」，集結全台社宅包租代管專案得標業者負責人、計畫主持人及業務主管近三百人與會。圖／租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會
中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會今於台中舉辦「社會住宅包租代管計畫第一次倫理規範會議」，集結全台社宅包租代管專案得標業者負責人、計畫主持人及業務主管近三百人與會。圖／租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會今於台中舉辦「社會住宅包租代管計畫第一次倫理規範會議」，在國家住宅及都市更新中心指導下，集結全台社宅包租代管專案得標業者負責人、計畫主持人及業務主管近三百人與會。

此次會議為計畫推動以來首度全體業者針對倫理規範進行集體對焦，不僅象徵產業自律機制正式成形，也宣示社宅包租代管從過去的規模擴張，正式邁入制度化與紀律化治理的新階段。

國家住宅及都市更新中心董事長花敬群表示，社宅包租代管自推動以來，管理戶數仍未達整體租屋市場一成，相較日本成熟市場仍有四至五倍成長空間，產業前景明確且具高度發展潛力。他指出，隨市場快速擴張，業者角色亦須同步升級，未來不應僅侷限於租賃管理，而應進一步整合都市更新、開發建設等服務，形塑完整居住服務產業鏈，並持續提升弱勢照顧比例與整體服務品質，確保政策初衷得以落實。

租服全聯會理事長劉貞君表示，社宅包租代管產業兼具市場機制與公共政策責任，業者不僅是服務提供者，更是政策執行的重要一環。本次會議已與六都租服公會及十三縣市業者就倫理規範達成高度共識，未來將建立更具約束力的監督與處分機制，要求業者及從業人員落實自律與內控，對於違反計畫規範或破壞市場秩序之行為，將依規範嚴正處理，確保產業運作回歸正軌，穩定整體服務品質。

新北市租服公會理事長王則人指出，隨著社宅政策持續推進，產業運作已逐步被社會放大檢視，業者的每一項服務行為都直接影響政策信任與市場觀感。他強調，未來產業競爭不再只是規模與速度，而是誰能在制度與倫理之下穩定提供服務，「守住規範，就是守住產業的未來」。

租服全聯會法規委員會委員、宏道法律事務所主持律師陳冠甫於會中解析常見違規樣態與法律風險，並提出具體管理與風控建議，協助業者在制度框架下穩健發展。

六都租服公會亦同步就倫理規範與區域治理提出一致呼籲，展現中央與地方共同強化產業紀律的決心。台北市租服公會理事長林政緯表示，將持續掌握業者包租比例與弱勢服務數據，並提供輔導資源，協助提升執行品質；桃園市租服公會理事長廖智賢強調應強化新案開發並維持市場秩序；台中市租服公會理事長張玉玲與台南市租服公會理事長顏素真則呼籲落實「在地案件、在地管理」；高雄市租服公會理事長劉國基表示，業者量能提升之際，更應回歸政策核心精神，在擴張與品質之間取得平衡。

劉貞君強調，社宅包租代管業者同屬產業共同體，唯有共同遵守倫理規範、杜絕破壞秩序的行為，才能確保計畫長期穩定推動。

倫理 理事長

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