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台灣新車安全評等制度 CMC ZINGER獲得零顆星 中華車預計4月召回

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣新車安全評等制度（TNCAP）第二版規章接軌歐盟Euro NCAP最新標準，今年第1季針對TESLA MODEL Y、CMC ZINGER進行評測，CMC ZINGER獲得零顆星，並建議中華汽車公司召回改正，以提升行車安全。

中華車表示，預計於4月全面提供免費召修作業。相關通知將陸續發出，請車主依約回廠，對象與範圍為 2023 年 10月至 2026 年 3 月生產之 ZINGER 車型，共約 1.5萬台。

中華汽車聲明表示，公司一向將行車安全視為產品核心，並依市場需求提供不同等級車款。ZINGER車體結構堅實可靠，所有等級車款均通過國家嚴謹安全審驗並取得《安全審驗合格證》，符合法規主、被動安全標準之規範，並依等級提供 6 氣囊、ADAS 等 35 項主被動安全配備，提供消費者多元選擇。

此次TNCAP受測車型係為ZINGER之入門等級車款，未搭載ADAS系統及側氣囊等安全配備。針對「後排座椅椅腳單邊鎖扣開啟」情況之處理，公司產品不論零件與整車，均經過完整驗證並符合國家法規標準。

中華車指出，針對本次TNCAP較法規嚴格測試情境下，出現後排座椅其中一支椅腳鎖扣開啟及影響該側安全帶脫開之狀況，為確保各種使用情境下的安全與車主安心感，公司秉持負責態度，將主動實施全面召修。

中華車 歐盟 車主

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