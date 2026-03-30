羽球國手搖籃驚傳球荒 立委偕運彩公會贈球萬和國中

培育台灣羽球國手的重要搖籃-台中市萬和國中，近期在全國羽球團體錦標賽勇奪國中男子組金牌，展現「台中之光」的堅強實力。然而隨著全球通膨推升羽球價格，這群金牌選手竟面臨日常訓練用球捉襟見肘的「球荒」困境。

立法委員廖偉翔得知後，媒合運彩公會理事長何昱奇出手救援，30日公開捐贈1,800顆、市價20萬元的專業羽球，不僅解決燃眉之急，也讓球隊得以持續穩定備戰。

何昱奇還特別加碼，接下來該校男女隊若在太陽盃全國羽球錦標賽中得冠，他還會分別贈送各6萬元加菜金以資鼓勵。

長期關注基層體育發展的立法院副院長江啟臣也特別到場關心並表達支持，展現對基層運動培育的高度重視。包括萬和國中校長周鳳珠、家長會長陳鵬元，以及教育局、運動局與羽球委員會主委謝震穎、總幹事廖進隆等相關單位代表皆到場力挺，共同見證這場「及時雨」般的資源挹注。

羽毛球看似輕巧，卻是基層球隊最沉重的財務負擔。由於國中階段選手擊球力道已趨成熟，在專項訓練中，一顆羽球往往撐不到10分鐘就會因為力道過大而開花損壞。廖偉翔直言，現在羽球越來越貴，消耗速度驚人，單顆球的價格已相當於一個便當，如果是高品質的比賽球更是雙倍價，這對學校球隊、家長與同學都造成極大壓力。

面對每日動輒數千元的耗材開支，廖偉翔特別媒合運彩公會捐贈五大箱、共1,800顆的比賽用專業羽球，總價值約20萬元，期盼在球荒中挹注甘霖，為基層體育發展盡一份心力。

何昱奇表示，體育發展必須從基層扎根，透過實質資源挹注，讓學生在良好的環境中訓練成長，未來才有機會站上國際舞台，此次捐贈不僅是物資支持，更希望帶動社會更多力量關注學校體育，形成正向循環。

何昱奇強調，羽球運動講求技巧、速度與反應能力，特別適合亞洲體型發展，且被多項研究指出為促進身心健康的優質運動，具備高度推廣價值，這批高階比賽用羽球將讓選手在專業環境下練球，唯有安心備戰，才能在賽場上發揮實力。

萬和國中總教練鄭富寶說明，為了讓選手在重大賽事中發揮實力，球員除了嚴格訓練之外，常態性的控球訓練，羽毛球的穩定度及飛行速度至關重要，能夠有效訓練選手的基本能力與技術。

近期，萬和國中羽球隊已順利晉級全中運前八強，將於4月19日出賽爭取獎牌，此次贈球讓球隊在練球時更有底氣，並更有信心在全中運奪得好成績。

周鳳珠指出，學校一向重視全人發展，除了教練團的專業指導，更感謝各界資源注入。目前學校採取雙軌策略，除了民間支持耗材，也成功向教育局與運動部爭取到百萬級經費，正著手將體適能教室改建為專業重訓器材室，並翻新田徑場與燈光設備，讓選手獲得現代科學的訓練支持。

這份支持對學生而言，不僅是物資上的援助，更是一種被社會肯定與鼓勵的力量。萬和國中羽球隊去年在全國團體羽球錦標賽，拿下國中男子團體冠軍，今年更朝著蟬聯王座的目標邁進。

有了這批1,800顆專業用球的助陣，小將們將帶著各界的期許與預祝旗開得勝的祝福，4月24日前往嘉義全力衝刺，爭取最高榮耀，讓世界再次看見台中的羽球實力。

立委廖偉翔偕運彩公會理事長何昱奇贈球助萬和國中爭冠。記者宋健生／攝影