行政治理／國發會檔案管理局局長林秋燕 打造國家知識第三支柱

矗立在新北市林口區、宛如地層堆疊般的紅色漸層烤漆玻璃帷幕建築，不僅是全台首座國家檔案館，更是國發會檔案管理局局長林秋燕醞釀多年的夢想。這座耗資29億元打造的「守護台灣記憶」殿堂，成為繼圖書館、博物館之後，國家知識體系的第三支柱。

超前部署 接軌國際

「我們的期許是，這座檔案館要讓國人覺得驕傲，並與國際接軌。」憶及建館之路，林秋燕感觸良多。這項計畫自2005年起，歷任局長雖有構想，卻因種種因素多次提報未果。為此，她帶領團隊深入研究、遠赴法國等國考察，甚至親自向公共工程委員會、主計總處等單位說明檔案館對於國家民主化指標的重要性，做足各種準備，計畫終於在2017年獲核定。

然而，計畫核定後考驗才開始。檔案館興建過程波折不斷，從選址變更、新冠疫情衝擊物價，到營造廠因風險考量意願低落，歷經六次流標與廢標。林秋燕展現超越傳統文官的積極度，除修正計畫規模、爭取經費並延長工期外，更主動帶隊拜會優良廠商，以「國家使命感」感召業者參與，工程總算在2021年順利開工。

為了打破檔案「冷、舊、遙遠」的刻板印象，林秋燕超前部署，設計階段便要求建立完整的視覺系統，並深度融入場館內外。她對細節要求近乎完美，從建築主視覺、燈光、家具、到認養智慧公車亭與爭取路名更改為「檔案館路」，處處可見行銷巧思。她強調，檔案館不應是冷冰冰的衙門，而是要與在地連結，成為民眾願意停留的人文場域。

林秋燕更親自領軍成立跨組室「建館推動小組」。由她親自召集，並由副局長與主任秘書分層負責「館舍」、「行銷」及「自動化」三大專業分組，除處理建築內裝，更致力於品牌開發，確保軟硬體同步到位。

林秋燕鼓勵基層同仁發表不同觀點，並透過密集工作會議，與代辦機關、建築師、營造廠進行四方定期會議，及時排除工程問題，最終如期如質竣工。

在地連結 注入科技

面對數位轉型浪潮，林秋燕也為檔案管理注入科技靈魂。目前國家檔案館除了具備100公里的典藏容量，足以支應未來20年需求外，館內也積極導入AI科技，包含利用AI OCR技術加速全文辨識、輔助檔案銷毀審核，研發AI客服提升效能。

國家檔案資訊網更已公開300多萬頁影像，具體實踐開放政府精神。

面對繁重且跨度極大的建館壓力，林秋燕始終靠著「正向思考」維持動力。她透露，每天即便再忙，也會抽空散步至少30分鐘，藉此清醒大腦、轉換思緒，許多難題往往在走一圈回來後迎刃而解；此外，她每年定期安排旅行，透過徹底放空調整節奏，在追求極致的公務生涯中，以適度放鬆換取更長遠的續航力。

「持續追求更好」是林秋燕的座右銘。在建館階段性任務完成後，林秋燕已設定新目標，計畫在2026年舉辦大型國際會議，邀請歐美專家來台交流，並於2028年推出「國際技術合作」為主的特展。她期許國家檔案館能維持中立客觀，成為民眾信賴的歷史探索基地，讓國際社會透過檔案，看見更深邃、更真實的台灣。