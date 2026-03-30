管理錦囊／親信管理 攸關組織成敗

就組織的管理而言，不論是管人理事或是管事理人，處理人的問題，是人力資源管理重要的一環，也是管理工作的首要之務。

對象既然是人，當然就有親疏之分。其中，親者，指的是管理者身邊的親信，即所謂心腹、耳目、爪牙等等協力的角色。由於管理者日理萬機、分身乏術，因此如何透過分權與授權，掌握完整訊息，以確保資源的整合及運用，並藉由執行力來提高管理的效率與效能。因此，親信也就成為影響組織成敗的關鍵因素。

這些身為核心角色的親信們，在成為管理者的得力助手與分身的同時，也扮演協助與襄理組織管理協力的功能。選對人，加上管理得當，自然就能夠相輔相成，發揮乘數效果；若是選錯人，以及未能善加管理，則反容易養虎為患，形成恃寵而驕的小團體抑或山頭主義，不但無法替管理者分勞解憂，反而更容易製造混亂，甚至形成尾大不掉的管理難題。

話雖如此，由於親信管理往往觸及管理者的核心與私密等問題，缺乏公開討論的空間而容易被忽略。本文列舉親信管理三項要點供參。

要點一、態度要信而不執

雖說絕對的績效來自絕對的信任。然而，執迷不悟更容易形成信任的盲點，由私心演變成瞎挺與袒護，最後恐自毀管理威信與組織公正性。

對於親信的管理，更應嚴加嚴加考核品行，對於違反犯紀之事，保持合理懷疑並確實求證，以免過度信任而招致背叛。

要點二、處事要緊而不疏

雖說知人善任，管理應避免事必躬親。然而，策略端若無法與執行端緊密結合，因而產生落差仍渾然不知，最後則終可能淪為紙上談兵。

對於親信的管理，為確保決策能夠徹底執行，管理者仍應隨時保持同步，關心而不操心方能與第一線緊密結合，形成命運共同體。

要點三、關係要親而不密

雖說管理者應放下身段待人為親。然而，過從甚密的上下關係，不但無助於管理效能提升，反而容易形成裙帶關係或決策偏誤而造成障礙。

對於親信的管理，更應建立公私必分的正確認知，以避免核心幹部恃寵而驕危害管理威信，簡言之，保持距離以策安全。

因此《將苑・腹心》有云：「故善將者，必有博聞多智者為腹心，沉審縝密者為耳目，勇悍善敵者為爪牙。」即指明智的將帥，必須選用學識淵博、足智多謀之士充任心腹；採用嚴謹縝密、判斷力強者化為耳目；延用勇敢彪悍、執行力強之人為爪牙。

發生在北宋末年的「靖康之恥」事件，便是宋欽宗過度寵信近臣盲目迷信，無視金兵已逼臨汴梁城下，仍然執迷不悟寧信道士神棍做法，也不願啟用軍事戰將領兵守城，最後換來一場「自我毀滅」的破城悲劇，與永世流傳的歷史笑話。

以古鑑今，新世代管理者應從歷史學到教訓，正視親信管理對於組織的重要性。