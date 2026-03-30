快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

商業興觀點／閒置品二手交易 串聯社區推動循環經濟

經濟日報／ 邱琳雅（商研院南部院區研究員）

近年隨循環經濟與共享經濟概念逐漸受到重視，二手交易平台不再僅被視為「買賣閒置物品」的工具，而是逐步轉型為串聯社區關係、促進資源再利用的數位基礎設施，成為推動循環經濟與培養社區韌性的重要媒介。

財團法人商業發展研究院（CDRI）南部院區針對產品綠色設計與資源循環展開相關研究，發現日本、韓國與台灣皆已發展出具代表性二手交易平台，並在不同社會文化背景與生活條件下，形塑出各自的永續發展路徑。

以日本Mercari為例，自2013年成立以來，已成為日本規模最大的C2C二手交易平台。其主打快速上架、全國流通與高度標準化流程，降低民眾使用的心理門檻與時間成本，使「轉賣」逐漸成為一種自然且普遍的生活習慣。根據市場估計，Mercari在日本的註冊用戶數已逾1億人、每月活躍用戶超過2,200萬人，並於2025年起拓展海外市場。

從循環經濟角度來看，此模式有助於延長產品生命周期、降低新品需求，然而交易多為跨區流通，對社區層級的互動與連結效益相對有限。

相較之下，韓國的紅蘿蔔市場因年輕世代消費習慣與生活型態轉變而快速成長。該平台自2015年推出後，透過地區認證機制，將交易範圍限制在可步行或短程移動的生活圈內，讓交易回歸「附近的人」，並搭配評價制度、社區規範與使用者行為紀錄，提升二手交易的信賴感，而物品優先在社區內流通，也降低運輸距離與包裝耗材，進一步強化鄰里互信。

截至2025年1月，紅蘿蔔市場累積超過4,000萬名用戶、每月活躍用戶達2,000萬人，吸引逾2億韓元投資。近年其服務延伸至社區交流、在地店家徵才與數位支付工具，逐步由交易平台轉型為在地生活服務平台，顯示其以社區為核心的擴散策略，在人口密集的都市地區具備高度放大效果。

台灣方面，雖已有蝦皮拍賣、旋轉拍賣等平台，但抽成、詐騙風險與信賴不足，使民眾仍抱持疑慮。為此，「厝邊My Neighbor」於2023年成立，以公共價值為核心，結合鄰里互助、物品再利用與減廢理念，回應高密度城市中社區連結逐漸鬆動的現象。

相較日本的效率導向與韓國的區域生活導向，厝邊更接近一種「理念先行」的在地試驗。其採取實體面交與區域型交易模式，免除買賣家平台費與運費，並期望串聯全台368個行政區資源，提升民眾對二手物品的信賴感與循環意識，進一步強化社區韌性。截至2025年11月，厝邊已累積約10萬名用戶，並持續開發更多元的服務內容，嘗試為閒置物品創造更多元且具社會意義的流通路徑。

綜合日本、韓國與台灣的發展經驗可見，二手交易平台在循環經濟中的角色，並非僅取決於交易規模或技術成熟度，而是高度取決於其是否能回應在地社會需求，並真正融入民眾的日常生活。

未來，如何讓二手交易不再只是特定情境下的選擇，而能成為穩定且可持續的生活實踐，將是擴大循環經濟效益、深化社區發展的關鍵課題。

生活習慣 韓國 基礎設施

相關新聞

塑化大宗商品價格暴漲 民生產業鏈淪重災區

美伊戰事下，最大宗石化基本原料乙烯近一個月來大漲每公噸近700美元，累計漲逾97%，帶動五大泛用樹脂報價近一個月強彈上看57%，且漲勢未止，雖對中上游塑化鏈有利，但下游包括家電、汽車、醫藥品、農業與塑膠相關的民生領域均受害。

美伊戰事發展變數多 樹脂報價有行無市…當心一夕翻轉

美伊戰火延燒至今，在油價急速上攻帶動下游石化原料漲勢之際，業者指出，近期各項樹脂報價已陷入「有行無市」狀況，若情勢延續勢必波及下游加工業買氣；若戰事翻轉，相關報價則恐有一波崩跌，須特別審慎。

美伊戰事引發的成本推力下 鋼筋行情短期難回頭

國內建築用鋼市場漲聲持續，豐興、威致以及台鋼集團旗下慶欣欣、易昇等鋼筋廠昨（30）日新盤價，鋼筋每公噸調漲200元；儘管國內房市營建動能仍處於盤整期，但在美伊戰事引發的成本推力下，鋼筋行情短期內尚無回頭跡象。

行政治理／國發會檔案管理局局長林秋燕 打造國家知識第三支柱

矗立在新北市林口區、宛如地層堆疊般的紅色漸層烤漆玻璃帷幕建築，不僅是全台首座國家檔案館，更是國發會檔案管理局局長林秋燕醞釀多年的夢想。這座耗資29億元打造的「守護台灣記憶」殿堂，成為繼圖書館、博物館之後，國家知識體系的第三支柱。

管理錦囊／親信管理 攸關組織成敗

就組織的管理而言，不論是管人理事或是管事理人，處理人的問題，是人力資源管理重要的一環，也是管理工作的首要之務。

數位沛方／讀懂數據 找到關鍵指標

幫企業做健診時有一個常看到的場景：老闆打開網站分析工具或廣告後台，看了一眼便說：「這個月流量有三萬，還不錯。」然後報表就關掉了。但我想問的是：三萬，跟什麼比？真的這樣就夠嗎？而這樣的行為，正是很多中小企業在看數據時最大的盲點：只看數字本身，沒有比較基準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。