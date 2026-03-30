商業興觀點／閒置品二手交易 串聯社區推動循環經濟

近年隨循環經濟與共享經濟概念逐漸受到重視，二手交易平台不再僅被視為「買賣閒置物品」的工具，而是逐步轉型為串聯社區關係、促進資源再利用的數位基礎設施，成為推動循環經濟與培養社區韌性的重要媒介。

財團法人商業發展研究院（CDRI）南部院區針對產品綠色設計與資源循環展開相關研究，發現日本、韓國與台灣皆已發展出具代表性二手交易平台，並在不同社會文化背景與生活條件下，形塑出各自的永續發展路徑。

以日本Mercari為例，自2013年成立以來，已成為日本規模最大的C2C二手交易平台。其主打快速上架、全國流通與高度標準化流程，降低民眾使用的心理門檻與時間成本，使「轉賣」逐漸成為一種自然且普遍的生活習慣。根據市場估計，Mercari在日本的註冊用戶數已逾1億人、每月活躍用戶超過2,200萬人，並於2025年起拓展海外市場。

從循環經濟角度來看，此模式有助於延長產品生命周期、降低新品需求，然而交易多為跨區流通，對社區層級的互動與連結效益相對有限。

相較之下，韓國的紅蘿蔔市場因年輕世代消費習慣與生活型態轉變而快速成長。該平台自2015年推出後，透過地區認證機制，將交易範圍限制在可步行或短程移動的生活圈內，讓交易回歸「附近的人」，並搭配評價制度、社區規範與使用者行為紀錄，提升二手交易的信賴感，而物品優先在社區內流通，也降低運輸距離與包裝耗材，進一步強化鄰里互信。

截至2025年1月，紅蘿蔔市場累積超過4,000萬名用戶、每月活躍用戶達2,000萬人，吸引逾2億韓元投資。近年其服務延伸至社區交流、在地店家徵才與數位支付工具，逐步由交易平台轉型為在地生活服務平台，顯示其以社區為核心的擴散策略，在人口密集的都市地區具備高度放大效果。

台灣方面，雖已有蝦皮拍賣、旋轉拍賣等平台，但抽成、詐騙風險與信賴不足，使民眾仍抱持疑慮。為此，「厝邊My Neighbor」於2023年成立，以公共價值為核心，結合鄰里互助、物品再利用與減廢理念，回應高密度城市中社區連結逐漸鬆動的現象。

相較日本的效率導向與韓國的區域生活導向，厝邊更接近一種「理念先行」的在地試驗。其採取實體面交與區域型交易模式，免除買賣家平台費與運費，並期望串聯全台368個行政區資源，提升民眾對二手物品的信賴感與循環意識，進一步強化社區韌性。截至2025年11月，厝邊已累積約10萬名用戶，並持續開發更多元的服務內容，嘗試為閒置物品創造更多元且具社會意義的流通路徑。

綜合日本、韓國與台灣的發展經驗可見，二手交易平台在循環經濟中的角色，並非僅取決於交易規模或技術成熟度，而是高度取決於其是否能回應在地社會需求，並真正融入民眾的日常生活。

未來，如何讓二手交易不再只是特定情境下的選擇，而能成為穩定且可持續的生活實踐，將是擴大循環經濟效益、深化社區發展的關鍵課題。