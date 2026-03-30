數位沛方／讀懂數據 找到關鍵指標

幫企業做健診時有一個常看到的場景：老闆打開網站分析工具或廣告後台，看了一眼便說：「這個月流量有三萬，還不錯。」然後報表就關掉了。但我想問的是：三萬，跟什麼比？真的這樣就夠嗎？而這樣的行為，正是很多中小企業在看數據時最大的盲點：只看數字本身，沒有比較基準。

要改變這種習慣，我建議可以注意以下幾點：

一、數字沒有脈絡跟比較，就沒有意義

「這個月業績100萬」，聽起來如何？如果上個月是150萬，這是衰退。如果去年同期是60萬，這是成長。如果同業平均是200萬，這是落後給同業。

同樣一個數字，放在不同的時間軸或對比基準下，結論完全不同。所以，每次打開報表的第一個動作不是「看現在」，而是「找比較點」，和上周比、和上個月比、和去年同期比，不同產業要比較的也會不同，例如伴手禮業者如果只跟上個月比較，那就會因為淡旺季關係出現大幅成長或衰退，並無法真正看出現況。

二、找出和KPI高度相關的指標

KPI是你最終在乎的結果，例如：業績、訂單數、新客戶數。但問題是，KPI本身往往無法「直接控制」，能控制的，是那些會影響KPI的前端行為。舉個例子，如果KPI是「每月成交十個客戶」，那麼我們要往前追的可能會是：

˙報價單寄出幾封？

˙網站留下詢問的人有幾個？

˙廣告點擊進來的人，有多少比例留下資料？

這些「前端指標」，才是每天能夠操控和優化的東西。找到哪些前端指標和KPI走勢最一致，才能找到努力的方向，而不是在報表裡迷路。

我常跟客戶說：「與其每天盯著業績，不如每天盯著詢問數。業績是結果，詢問數才是你能影響的過程。」

三、跟著指標的起伏，去追原因

數據會說話，但你要懂得問它問題。當某個重要指標突然下滑，不要只是焦慮，要開始問：「是什麼時間點開始掉的？」「那個時間點，我們做了什麼改變？還是外部發生了什麼事？」「有哪些其他指標也同步變化？」

很多時候，一個指標的異動，背後藏著非常清楚的原因：可能是廣告素材換了，可能是競業開始打折，也可能是某個產品斷貨了。

數據的價值不在於「它長什麼樣」，而在於「它在告訴你什麼」。當你養成追問習慣，數據就會從一張靜態報表，變成一張動態的經營地圖。

四、指標要搭配看，不能單打獨鬥

這是最多企業主踩的坑。廣告點擊率很高，但實際成交比例是零；網站流量大幅成長，但來的都是沒有購買意圖的訪客。

單一指標很容易讓你誤判形勢。正確的做法是：把相關聯的指標放在一起看，才能判斷生意是否健康，才不容易掉進「虛榮指標」的陷阱。

很多時候其實企業不缺數據，而是缺有系統的閱讀方式。當你開始習慣比較時間軸、找關鍵前端指標、追指標起伏的原因、組合多個指標交叉判斷，你看報表的眼光就會完全不同。