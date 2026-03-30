義大OUTLET今年業績拚55億 推跨域消費生態圈衝營運

義大開發總經理王香完表示，去年義大OUTLET精品與運動休閒業績維持雙位數成長，今年將以「跨域消費生態圈」策略，整合飯店、義大OUTLET與主題樂園，打造跨場域串聯的消費動線，並瞄準台積電在高雄設廠帶來就業人口紅利，今年業績將挑戰新台幣55億元。

南部OUTLET共有3家，包括義大OUTLET、新光三越旗下SKM Park Outlets以及三井不動產旗下台南三井OUTLET；以業績來看，義大OUTLET去年業績50億元，3家中唯一衝上50億元大關的OUTLET業者。

義大開發今天舉辦媒體交流會。王香完指出，去年全台百貨精品業績受出國潮影響表現偏弱，但義大OUTLET因具有折扣優勢，加上去年引進中南部OUTLET獨家品牌Tory Burch，以及主打販售歐洲精品庫存複合店中店「Luxury Mall」，與其他OUTLET販售台灣精品庫存產生區隔，帶動精品業績有雙位數成長。

近期中東戰事持續，王香完認為，過去消費者多赴日本、歐洲購買精品，尤其歐洲正價商品折扣幅度大，是影響台灣精品業績的重要因素，不過在戰事風險升高下，多數亞洲人會選擇在亞洲旅行，不會跨區域；此外，高雄近年開通首爾、宿霧等直飛航線，帶動觀光客來高雄旅遊，對台灣精品銷售都是利多。

談及南部商場競爭，王香完表示，台灣三井明年將在高雄開出購物中心LaLaport、近期開幕的台南三井OUTLET二期也新增約50個品牌，確實讓南部零售市場更熱絡。

不過她認為，三井以較大眾化、偏年輕的日系品牌為主，且有不少正價商店，與義大以精品折扣為主的OUTLET定位有所區隔；義大也打造跨域消費生態圈，將旅遊、購物、娛樂與住宿整合為完整體驗，讓消費從單次行為轉為跨場域延伸的體驗型消費模式，希望能與同業做出差異化。

另外，王香完指出，隨台積電在高雄設廠，有許多新移入人口，義大集團旗下義守大學近年因少子化釋出宿舍，出租給移工與工程師約1200名，今年年底將有2000名；因應產業園區人口進駐，商場將增加餐飲比例。

她並表示，除購物與餐飲外，義大樂園去年底投入7000萬元，推出沉浸式新設施，鎖定Y世代（約1981至1996出生）與Z世代（約1997至2010年代）客群，並持續優化園區內容，提升重遊率，以帶動整體營運動能。