新竹醫院宅水漲船高 台大竹北分院每坪56.7萬入住成本最高

台灣正式邁入超高齡社會，銀髮族推動醫院宅水漲船高；據實價登錄資料顯示，新竹縣市10間大型醫院周邊房價，以台大醫院竹北分院周邊入住成本最高、每坪成交均價達56.7萬元，以漲幅來看，竹北東元綜合醫院兩年漲幅達14%最高，每坪成交價達48.1萬元。

台灣房屋竹北文化店經營主管陳熒竺指出，東元醫院坐落於台科大重劃區周邊，除了東元醫院外，尚有中國醫藥大學新竹附設醫院提供完善醫療服務，教育資源亦相當集中，包含康乃薾幼兒園、興隆國小、成功國中及亞太美國學校等指標學府，形成完整學區優勢。交通條件上，區域可由竹北交流道銜接中山高，亦可透過台68線快速道路串聯東西向，對於竹科新貴而言生活機能成熟，具備高度便利性。

陳熒竺分析，在醫療、教育、就業與交通四大機能兼備的帶動下，即便2025年整體新竹房市表現偏弱、交易量下滑，台科大重劃區仍有穩定的剛性需求支撐，且2025年竹北市嘉仁街有預售案交屋潮，其中不乏單價70萬以上交易，使去年交易均價增幅明顯。

依照平均價格來看，並非所有醫院周邊房價皆同步走揚，例如新竹臺大醫院竹東分院周邊，2023年每坪成交均價約26.8萬元，但2025年每坪成交價卻降至23.4萬元，房價下修12.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2022~2023年台大竹東分院周邊正好有預售屋大量交屋，因此當時不乏每坪成交價4字頭的交易，2024年新案高樓層甚至出現每坪成交單價突破50萬元的交易，不過近年交易集中在舊大樓或透天，因此以年度觀察區域價格波動較大。

張旭嵐表示，截至2025年底為止，台灣65歲以上人口占比已達約20%，顯示台灣正式邁入超高齡社會。人口結構的改變，也同步帶動居住需求的轉變，家庭型購屋族除了期待生活機能完善，也希望鄰近醫療資源。大型醫院周邊住宅，不僅對家有銀髮或有孕婦、小孩的家庭而言，就醫方便，對於從業人員來說更是就近工作，方便輪班的居住選擇，因此大型新社區也吸引醫護人員自用或置產出租，租買市場也相對穩定。