快訊

川普此次嗆聲有用 美股電子盤、台指期夜盤同步上漲

川普稱伊朗將放行20艘油輪 中國大型2貨船今通過荷莫茲海峽

脂肪肝年輕化兇手是它 醫師曝「護肝3神飲」：牛奶、豆漿別當水喝

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹醫院宅水漲船高 台大竹北分院每坪56.7萬入住成本最高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
新竹東元醫院街景。台灣房屋提供
新竹東元醫院街景。台灣房屋提供

台灣正式邁入超高齡社會，銀髮族推動醫院宅水漲船高；據實價登錄資料顯示，新竹縣市10間大型醫院周邊房價，以台大醫院竹北分院周邊入住成本最高、每坪成交均價達56.7萬元，以漲幅來看，竹北東元綜合醫院兩年漲幅達14%最高，每坪成交價達48.1萬元。

台灣房屋竹北文化店經營主管陳熒竺指出，東元醫院坐落於台科大重劃區周邊，除了東元醫院外，尚有中國醫藥大學新竹附設醫院提供完善醫療服務，教育資源亦相當集中，包含康乃薾幼兒園、興隆國小、成功國中及亞太美國學校等指標學府，形成完整學區優勢。交通條件上，區域可由竹北交流道銜接中山高，亦可透過台68線快速道路串聯東西向，對於竹科新貴而言生活機能成熟，具備高度便利性。

陳熒竺分析，在醫療、教育、就業與交通四大機能兼備的帶動下，即便2025年整體新竹房市表現偏弱、交易量下滑，台科大重劃區仍有穩定的剛性需求支撐，且2025年竹北市嘉仁街有預售案交屋潮，其中不乏單價70萬以上交易，使去年交易均價增幅明顯。

依照平均價格來看，並非所有醫院周邊房價皆同步走揚，例如新竹臺大醫院竹東分院周邊，2023年每坪成交均價約26.8萬元，但2025年每坪成交價卻降至23.4萬元，房價下修12.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2022~2023年台大竹東分院周邊正好有預售屋大量交屋，因此當時不乏每坪成交價4字頭的交易，2024年新案高樓層甚至出現每坪成交單價突破50萬元的交易，不過近年交易集中在舊大樓或透天，因此以年度觀察區域價格波動較大。

張旭嵐表示，截至2025年底為止，台灣65歲以上人口占比已達約20%，顯示台灣正式邁入超高齡社會。人口結構的改變，也同步帶動居住需求的轉變，家庭型購屋族除了期待生活機能完善，也希望鄰近醫療資源。大型醫院周邊住宅，不僅對家有銀髮或有孕婦、小孩的家庭而言，就醫方便，對於從業人員來說更是就近工作，方便輪班的居住選擇，因此大型新社區也吸引醫護人員自用或置產出租，租買市場也相對穩定。

新竹中國醫藥大學街景。台灣房屋提供
新竹中國醫藥大學街景。台灣房屋提供

台科大 超高齡社會

延伸閱讀

到底誰在買？新北9坪小宅單價108萬元成交

千萬元內買得到雙北電梯宅！中和景平買氣最旺 淡水這裡入手不用700萬

新北電梯宅十大熱門路段曝 這條最親民均價只要625萬元

全台十大人口稠密區曝光 這區驚見房價一年漲三成

相關新聞

「輝達傳聞地」確定沒遺址 占地6公頃圓山會展中心開發露曙光

台北市圓山會展中心位在未使用的中山足球場，腹地6公頃的空間，更曾傳出輝達將座落於此，但礙於鄰近國定考古遺跡，因此需要先行發掘評估，今天負責單位彙整挖掘報告向文化局文資審議大會報告，確定沒有遺址。產發局表示，初步構想朝民生展覽、會議空間為方向。

卓揆金句持續發酵！中油今起再漲1.7元…鄉民狂酸：記得跟加油站說謝謝

台灣中油自今日起調漲汽油1.7元、柴油1.5元，引發網友熱議，許多反諷留言「謝謝中油」。中油表示，吸收漲幅以降低民眾負擔，自2月28日以來已吸收逾69.9億元成本。分析擔心漲價將引發連鎖效應影響物價。

送件了！Grab併購foodpanda 強調Uber投票權低、中資股東持股不逾5%

Grab Holdings Limited（GRAB）宣布，3月27日正式向公平交易委員會（TFTC）遞交擬收購foodpanda台灣業務之申請。在通過申請案前提下，Grab獨立治理機制有助於在台灣建立健康、具競爭力且充滿活力的市場環境。

遭控以捐款名義行賄 中工三大回擊聲明來了「個別股東停止惡意操弄」

對於寶佳集團旗下堡新投資引用法院判決京華城案的新聞稿指出，沈慶京用中工（2515）的錢行賄北市議員應曉薇，要求中工現任經營團隊應立即啟動法律程序，訴究沈慶京損害中工及全體股東權益之法律責任。對此中工發表三大聲明回擊，強調司法程序尚未定讞，個別股東應停止惡意操弄；中工營運獨立、財務透明，相關指控純屬子虛烏有；股務作業絕對合法合規，不容捏造假議題干擾市場。

貨櫃海運價下月全面走揚 法人樂觀長榮、陽明、萬海後市

全球貨櫃輪漲勢再起，航運業界認為，油價成本攀升、船舶受中東戰事影響供應減少，推升4月運價漲勢再起，國內物流業者推估4月首波漲幅上看10%，4月下旬恐續漲，且漲價情況持續外溢到南亞等近洋航線。

義大OUTLET今年業績拚55億 推跨域消費生態圈衝營運

義大開發總經理王香完表示，去年義大OUTLET精品與運動休閒業績維持雙位數成長，今年將以「跨域消費生態圈」策略，整合飯店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。