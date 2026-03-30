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華新：中東局勢動盪原物料走揚 調漲4月盤元牌價

中央社／ 台北30日電

中東地緣政治局勢動盪影響，全球原物料行情走揚，電纜及不銹鋼廠華新麗華今天表示，綜合考量原料成本變動與市場供需狀況，調漲4月不銹鋼盤元產品牌價。

華新說明，300系每公噸調漲新台幣4000元、316調漲7000元、200系與400系調漲2000元。

華新指出，鎳、鉻、鉬以及油、氣價格上漲，鋼廠生產成本持續墊高，通膨預期心理再度升溫。此外，印尼正研議對鎳相關產品課徵出口關稅，新台幣匯率趨貶，進一步推升不銹鋼市場行情。

地緣政治 中東

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