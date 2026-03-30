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2029 ITS世界大會專案管理辦公室正式成立 資策會鏈結產學研能量

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
30日「2029 ITS World Congress 專案管理辦公室（PMO）」正式成立，由中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）統籌，資策會軟體院執行的2029年ITS世界大會，將串聯產學研，展現臺灣智慧交通新藍圖。資策會提供
30日「2029 ITS World Congress 專案管理辦公室（PMO）」正式成立，由中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）統籌，資策會軟體院執行的2029年ITS世界大會，將串聯產學研，展現臺灣智慧交通新藍圖。資策會提供

臺北正式取得2029年智慧運輸世界大會（ITS World Congress）主辦權！在交通部及臺北市政府指導下，中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）30日正式成立「2029 ITS World Congress 專案管理辦公室（PMO）」並舉行啟動儀式。

PMO辦公室設於臺北市民生科技服務大樓，將負責統籌相關籌備工作，整合產官學研資源，推動台灣智慧交通與國際接軌。

ITS世界大會是全球智慧交通領域最具代表性的國際會議之一，每年吸引各國政府部門、產業界與研究機構代表參與。

資策會指出，隨著AI、數據治理與永續運輸成為全球交通發展趨勢，智慧交通技術與城市治理模式也持續加速整合，此次臺北取得主辦權，將能發揮台灣智慧城市治理的豐碩成果，未來將透過跨部門合作與產業鏈結，系統性規劃大會議程、國際合作及城市展示內容。

本次PMO由ITS Taiwan統籌，執行團隊由資策會軟體技術研究院（軟體院）參與運作的ITS數位轉型推動小組負責。

資策會表示，團隊整合政府、產業與學研單位資源，也將積極深化與各國ITS組織的合作，建立長期互動機制，促進政策對話及技術交流，推動制度對接與技術標準接軌，將台灣智慧運輸的豐富實踐經驗分享予全球，全面提升台灣在國際交通科技體系中的話語權與能見度。

資策會軟體院院長蒙以亨表示，軟體院深耕智慧交通技術研發與產業服務逾10多年，擁有完整的技術積累與廣泛的產業網絡。透過PMO的專責運作，軟體院將進一步強化台灣與國際ITS社群的連結，深化與國際制度及標準對接，並促進跨域交通科技的整合應用，讓台灣的ITS創新解決方案真正走進國際視野、落地全球舞台。

2029年ITS世界大會主題為「Harmonizing an AITS World」，聚焦AI交通管理、數據治理與永續移動等議題，預計吸引超過2萬名全球產官學研領域的專家與代表來台。

資策會提到，為讓國際與會者更深入了解台灣智慧交通發展成果，PMO也將規劃智慧交通示範場域與技術展示，結合臺北城市交通場景，呈現AI交通應用、數據治理及交通管理系統等多元技術成果，讓與會者能在城市環境中實際體驗相關應用。

未來3年的籌備期中，PMO將持續整合台灣智慧交通技術與產業成果，推動國際交流與城市展示規劃。資策會軟體院也將與交通部、臺北市政府及產學研夥伴合作，推動2029 ITS世界大會各項籌備工作，透過國際平台展現台灣在智慧交通與AI應用領域的技術實力與產業能量。

資策會 交通部

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