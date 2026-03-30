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送件了！Grab併購foodpanda 強調Uber投票權低、中資股東持股不逾5%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Grab Holdings Limited（GRAB）宣布，3月27日正式向公平交易委員會（TFTC）遞交擬收購foodpanda台灣業務之申請。在通過申請案前提下，Grab獨立治理機制有助於在台灣建立健康、具競爭力且充滿活力的市場環境。（本報系資料庫）
Grab Holdings Limited（GRAB）宣布，3月27日正式向公平交易委員會（TFTC）遞交擬收購foodpanda台灣業務之申請。在通過申請案前提下，Grab獨立治理機制有助於在台灣建立健康、具競爭力且充滿活力的市場環境。（本報系資料庫）

Grab Holdings Limited（GRAB）宣布，3月27日正式向公平交易委員會（TFTC）遞交擬收購foodpanda台灣業務之申請。在通過申請案前提下，Grab獨立治理機制有助於在台灣建立健康、具競爭力且充滿活力的市場環境。

Grab總部設於新加坡，在美國那斯達克上市，採雙重股權結構，Grab集團執行長暨共同創辦人陳炳耀（Anthony Tan）持有多數投票權，強調所有策略決策均由位於新加坡管理團隊獨立制定。陳炳耀表示，在台灣的重點，將放在為消費者提供高品質的服務，並為外送夥伴與商家創造永續的經濟機會。

Grab法人股東逾半來自美國，其次為日本、英國及新加坡。最大股東為Uber，在本案中被質疑為「代理人併購」，代替Uber Eats消除在台最大對手。Grab表示，Uber持有約13%普通股，但投票權低於4%。Uber不參與Grab日常營運，Uber提名的Grab董事迴避所有與台灣相關的董事會決策。

Grab其他主要股東包括SoftBank（日本／英國），持有9.8%股權及2.6%投票權，以及Toyota Motor Corp（日本），持有5.4%股權及1.4%投票權。強調沒有持股比率超過5%的中國機構投資者，降低業界對中資股東滴滴出行的疑慮。

Grab董事會成員目前有Anthony Tan（新加坡）、Peter Oey（美國），以及獨立董事Laura Franco（美國）、Daniel Yun（南韓）、Steven Tishman（美國）、John Rogers（英國）與Dara Khosrowshahi（美國）。

股東 foodpanda Grab

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