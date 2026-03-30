中東衝突持續 鋁、藥品與飼料供應目前尚穩定

中東衝突升溫，除了影響能源市場之外，也逐步牽動鋁、藥品與飼料等原物料供應鏈。業者指出，目前多數供應仍屬穩定，但航運受阻與成本上揚壓力已浮現，若戰事延續，恐怕進一步影響供應與價格。

阿聯全球鋁業（EGA）28日表示，重要生產基地遭伊朗攻擊受損，可能影響全球約9%鋁供應。對此中鋼鋁業表示，短期影響不大，主要原料來自澳洲及印度。大成鋼也指出，鋁材主要從加拿大進口，中東並非主要供應來源。

中鋁進一步說明，先前荷莫茲海峽遭封鎖，近期國內鋁擠鑄業已陸續發生斷料狀況，如今中東工廠遭攻擊，料源供應更是雪上加霜，因此近期收到來自國內外公司詢問鋁胚供應，想確保出貨穩定，中鋁將有機會獲額外商機。

除了金屬外，藥品供應也受關注。學名藥協會向中央社記者表示，食藥署已掌握產業現況，目前供應仍屬穩定，但有部分提供生產參照的標準品藥品，因戰爭影響航運而無法準時到貨，不僅會影響製藥產業鏈，醫藥包材等後端項目也會受波及；雖目前供應尚屬穩定，能透過庫存因應，但如果陷入中長期波動，恐面臨藥品供應韌性與供應鏈短缺的風險、衝擊整體製藥產業。

學名藥協會表示，國內廠商已啟動物資盤點以及備貨的內控措施，希望降低國際變局對藥品供應的重大衝擊。

此外，食品與飼料原料也出現上漲壓力。卜蜂發言人劉文哲在近期法說會表示，中東衝突推升國際運費3至5成，並對玉米與黃豆供應產生排擠效應；當油價處於高檔，部分原料可能轉向生質柴油用途，進一步推升飼料成本。

卜蜂董事長鄭武樾指出，受中東戰事影響，油價、匯率與運費均帶來不確定性，坦言「今年會比較辛苦」，不過目前備有約3個月低價庫存，可望緩衝短期壓力。

大成表示，今年第2季原物料成本已緩步上揚，第3季則取決於戰事發展，目前也備有約3個月庫存。福壽董事長洪堯昆則表示，目前玉米、小麥與黃豆價格穩步上升，但因尚非主要生產期，供應還算穩定，後續就看戰爭還要打多久。