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高雄市工務局舉辦道路挖掘管理成果發表 展現智慧城市新韌性

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄市工務局舉辦道路挖掘管理成果發表 展現智慧城市新韌性。工務局／提供
高雄市工務局舉辦道路挖掘管理成果發表 展現智慧城市新韌性。工務局／提供

高雄市政府工務局30日舉辦「道路挖掘管理曁共同管道業務推動成果發表會」，近百位產官學界齊聚，共同見證城市道路挖掘管理最新進展，提供技術交流平台，為高雄邁向智慧城市治理重要里程碑。

高雄市政府工務局長楊欽富以「科技驅動智慧城市的永續發展」為題發表專題演講。他指出，挖管中心作為地下管線與道路挖掘的核心管理平台，近年來透過數位化圖資系統、聯合挖掘機制與跨部門合作，逐步奠定「數位孿生5D智慧城市」的基礎，為高雄未來AI智慧治理鋪路。

出席者包括內政部國土管理署、交通部公路局、市府水利局、交通局、警察局，其中台電、中油、自來水、中華電信、台灣固網及高雄有線電視等管線單位，以及義守大學、台鋼科大團隊等學術界代表亦到場，展現跨領域合作的決心。

會中，挖管中心、義守大學、中華電信等單位分別分享「道路挖掘管理中心成果」、「專案執行經驗」及「微創工法」等主題，呈現高雄在制度革新、技術突破與公共安全上的多面向努力。現場亦設置展攤，展示最新成果，包括「5D智慧城市工務管理平台」、中華電信「路平魔法師微創工法」、台水耐震管材技術、坤眾科技「3D管線建模」、以及智慧監測與管道維護方案等。

成果發表會不僅展現高雄市政府在道路挖掘管理上的前瞻思維，更凸顯跨部門、跨領域合作的重要性。隨著智慧監控、災害應變與人才培育持續推進，高雄正以更堅韌的城市治理能力，邁向智慧永續的未來。

高雄市工務局舉辦道路挖掘管理成果發表 展現智慧城市新韌性。工務局／提供
高雄市工務局舉辦道路挖掘管理成果發表 展現智慧城市新韌性。工務局／提供

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