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國泰航空開通西雅圖航線 每周五對直航往返航班

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國泰航空開通西雅圖航線，未來每周營運近120 對往來北美航班。國泰提供
國泰航空開通西雅圖航線，未來每周營運近120 對往來北美航班。國泰提供

國泰航空直航往返香港西雅圖的客運航班今日(3月30日)正式啟航。西雅圖為美國華盛頓州充滿活力的文化及創科重鎮，新航線顧客提供唯一直接連繫兩地的航班。隨著每周五對航班的新航線投入服務，國泰航空在北美地區的客運網絡擴展至九個目的地。

國泰航空今年舉辦一系列活動，慶祝集團成立80周年，包括安排塗上經典「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350客機，運作香港至西雅圖的首航航班，標誌國泰航空自1946年起，與香港以及世界各地的顧客一起走過八十載非凡旅程。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示：「適逢我們藉『同心飛躍八十年』誌慶，慶祝國泰航空聯繫香港與世界各地，西雅圖航線啟航彰顯兩個全球創科、文化和商業中心之間的聯繫日益深厚。西雅圖的創意和企業精神與香港的獨特活力互相輝映，讓這條新航線的開通更具意義。「國泰航空投資遠超一千億港元，用於機隊、客艙產品、機場貴賓室和數位創新，致力為訪港、轉機前往集團全球逾100個目的地等不同顧客提供優越的無縫旅遊體驗。西雅圖航線不僅進一步完善集團的網絡聯繫，便利商務和休閒旅客，亦支持香港鞏固國際頂尖航空樞紐的地位。」

國泰航空往來香港與西雅圖的航班採用空中巴士A350-900客機營運，設有配備平臥睡床的商務客艙、寬敞的特選經濟客艙、以及獲選為全球最佳的經濟客艙。

國泰航空開通西雅圖航線，每周五對直航往返航班。國泰提供
國泰航空開通西雅圖航線，每周五對直航往返航班。國泰提供

顧客 航線 航班 西雅圖 國泰航空 香港

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