「2026自行車產業投資論壇」巨大、拓凱、桂盟及美利達業績發表

臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會與永豐金證券於3月25日合作舉辦「2026自行車產業投資論壇」主題式業績發表會，邀集巨大（9921）、拓凱（4536）、桂盟（5306）及美利達（9914）等4家公司共襄盛舉，現場投資人踴躍參與，互動熱烈。

公會吳盈進理事長於致詞時提到，自行車的零件出口，已經連續14個月為正成長，今年度前2個月出口金額成長13.55%，隱含疫情後全球庫存去化已結束，強勁的零件出口也驗證需求仍持續存在。過去臺灣自行車產業，是以MIT「高質化標竿典範」建立核心競爭優勢，繼而擁有現在MBT「全球產業鏈結及整合平台」，未來則將以MWT「永續優質跨區韌性供應鏈」為目標繼續前進。

業績發表會中巨大公司潘巧莉財務長表示，巨大公司透過多元品牌策略鞏固全球市場，114年自有品牌營收貢獻度達66.59%。目前中國市場銷貨收入受當地經濟下滑、價格競爭及高基期影響而成長趨緩；美國市場受到WRO禁運令影響新品供貨，需求能見度有限；惟整體庫存去化已接近完成，營運需求回升，未來將透過提高電輔自行車（E-bike）滲透率以提高營運績效。

拓凱公司鄒國泰發言人表示，拓凱中科后里基地第一期興建工程之土建部分已100%完工，並於2024年第四季正式啟用。拓凱產品應用分布廣泛，涵蓋運動休閒（如自行車車架、輪圈、球拍）、航太、醫療及安全帽等。在自行車領域，拓凱鎖定高端產品、E-Bike及複材輪圈，並於臺灣與越南等地佈建高彈性產線；航空業務則受惠於全球客運量復甦至疫情前九成以上，帶動航空座椅需求。未來，除聚焦於自行車與航空業務之復甦外，公司仍持續擴張全球產能，並積極尋求切入人形機器人及無人機領域。

桂盟公司陳泳仁協理表示，桂盟目前擁有11座生產基地與13個全球服務據點。在產品結構上，自行車鏈條佔總營收72.5%，其餘為機車零件、汽車正時系統及車庫門開門機系統。高階產品開發仍是企業發展核心，產品已獲得iF設計獎、紅點設計大獎等多項肯定。114年受惠於產品組合優化與自行車售後維修市場（AM）佔比提升，年度毛利率達44.2%，較2024年的41.8%明顯成長。

美利達公司張振墉發言人表示，美利達公司主要以歐洲為銷售市場，在產品組合上，出口至歐洲市場的車款以電動登山車（eMTB）與公路車（Road）為主力，合計佔銷量達67%，其中eMTB正逐步取代部分傳統登山車市場。隨著庫存逐步恢復正常水位，公司積極加速新產品布局。整體而言，114年臺灣及子公司營收均有所成長，惟中國市場受需求疲弱影響營收明顯減少，雖整體營收下滑，但114年已轉虧為盈，公司仍審慎樂觀看待新一年市場需求，長期市場趨勢仍然正向發展。

本次「2026自行車產業投資論壇」主題式業績發表會，完整內容可於https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=171收看。另證交所持續至4月30日舉辦「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會，投資人可透過https://www.twse.com.tw/zh/about/news/event/content.html?8a8216d69d19ce2e019d23a9b4810084瞭解詳細議程並報名參與。