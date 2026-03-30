藥華藥斥資4,600萬美在波多黎各建新廠進行簽約 目標明年取證及生產

藥華藥（6446）全球製造布局再邁關鍵一步，該公司30日宣布，繼今年2月決議於美國波多黎各投資設立子公司及製造廠後，近日已正式進軍波多黎各，全方位啟動建置波多黎各新廠，朝「臺美雙生產基地」戰略全面推進，新廠目標2027年將可完成取證並投入生產。

藥華藥近日在波多黎各舉行新廠簽約典禮，波多黎各總督Jenniffer González-Colón、經貿發展部部長Sebastián Negrón Reichard、美國商務部代表Jose F. Burgos，駐邁阿密台北經濟文化辦事處周啟宇處長等貴賓親臨現場，共同見證藥華藥拓展美國生產基地的重要里程碑。

藥華藥今年2月董事會決議，將投資4,600萬美元（約新台幣14.5億元）於波多黎各設立子公司及製造廠，強化美國生產與供應鏈布局。藥華藥說明，波多黎各當地廠址已有一座現成的空置廠房，藥華藥計畫以國內台中廠已通過美國FDA GMP查核的經驗及廠房設計為基礎，導入「copy exact」建廠模式，複製台中廠成熟製程與品質系統，因此能讓新廠得以快速銜接量產，同時兼顧效率、品質與法規一致性。

藥華藥表示，波多黎建廠案將沿用台中廠建置模式，由同一個擁有近40年經驗的國際級製藥工程設計團隊進行設計，該團隊擁有深厚GMP與跨國法規實務經驗，並有許多國際知名大藥廠設計實績。該設計團隊於農曆年前特別為藥華藥波多黎各廠親自來台進行設計討論，並紀錄台中廠運作細節，以利後續技術轉移作業。

波多黎各總督Jenniffer González-Colón表示，藥華藥選擇在波多黎各設立製造基地，充分展現波多黎各作為美國生命科學與製造戰略樞紐的重要地位。此項投資將強化供應鏈韌性、創造高價值就業機會，並鞏固波多黎各於全球生物製藥產業中的關鍵地位。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處周啟宇處長表示：「藥華藥於波多黎各設廠為臺灣與波多黎各之間具指標性的投資案，不僅深化雙邊連結，更進一步強化臺美製藥產業布局，展現臺灣生技產業拓展國際市場的實力與潛力。」

藥華藥指出，隨著旗下創新長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（簡稱 Ropeg，即 P1101）全球需求持續攀升，加上原發性血小板過多症（ET）適應症預計於今年8月取得美國藥證，並同步推進多國上市布局，為確保產品供應穩定並因應未來成長動能，公司積極擴充產能以掌握全球市場發展契機。此次進軍波多黎各，不僅是產能升級，更是布局美國市場的重要戰略部署。

藥華藥波多黎各廠設於Toa Baja市。為推動本案，公司團隊自2025年至2026年初多次赴當地實地勘察，並持續與政府及相關單位交流；亦邀請波多黎各同仁於今年3月赴臺中廠接受培訓。本次簽約前，為確保符合實際需求並結合此次簽約典禮，設計團隊與藥華藥建廠團隊共近30人再次飛至波多黎各進行實際場勘與確認，並邀請當地知名的國際級工程公司共同討論以符合當地建置需求，持續優化建廠規劃，成果豐碩並已取得重大進展。

藉由結合其在地建廠能量，為新廠提供穩固的技術支撐，更預計邀請具豐富經驗的波多黎各工程公司近期至臺中廠參訪。此外，公司亦已全面啟動與當地政府及主管機關之溝通機制，持續推進各項法規審查流程如環境影響評估等，加速取得建廠所需關鍵許可（permits），全力推動建廠進度。

藥華藥創辦人暨執行長林國鐘表示：「隨著Ropeg全球需求持續成長，強化供應韌性、提升產能規模並推動全球多元布局，已成為藥華藥的核心策略。我們非常榮幸能在美國建立首座海外生產基地，波多黎各未來將成為公司服務美國市場的重要樞紐，持續以穩定且高品質的供應鏈服務全球患者。」