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雲豹能源得標中油SOFC示範案 跨足AI時代電力市場布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源得標中油SOFC示範案， 跨足AI時代電力市場布局。圖／雲豹能源提供
雲豹能源得標中油SOFC示範案， 跨足AI時代電力市場布局。圖／雲豹能源提供

隨著 AI資料中心大規模用電需求，穩定且低碳電力來源成為產業發展關鍵。亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）今（30）宣布正式跨足新世代分散式發電領域，取得台灣中油「高溫固態氧化物燃料電池系統（SOFC）」建置標案，得標金額新台幣6,360萬元，將於中油高雄廠區打造全台首座國營事業SOFC示範案場，預計於今年底完工。

本案將採用美國燃料電池大廠Bloom Energy（簡稱BE）設備，並以天然氣為主要燃料來源，透過高溫電化學反應直接發電，相較傳統燃燒式發電具備更高效率與較低碳排特性，亦可大幅降低空污排放，為兼顧供電穩定與減碳效益的過渡型低碳解方。

雲豹能源總經理趙書閔表示，此次得標不僅象徵公司正式啟動SOFC發電系統布局，也代表在既有太陽光電、儲能與綠電交易之外，進一步延伸至分散式基載電力領域，強化能源整合能力。

隨著AI應用與數位經濟快速發展，資料中心用電需求持續攀升，企業對於穩定且可預測的電力來源需求日益提升。雲豹能源副總經理譚宇軒進一步說明，SOFC具備高效率、可長時間穩定運轉的特性，特別適合作為分散式基載電力來源，與再生能源形成互補。

此外，半導體產業及其供應鏈對電力穩定性與品質要求極高，亦為SOFC潛在的重要應用場域。譚宇軒指出，未來將以本次中油示範案場為基礎，持續深化系統整合與應用能力，並評估導入資料中心及高用電產業，拓展新一代低碳電力解決方案，加速推進集團切入資料中心電力市場。

再生能源 低碳 電力

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