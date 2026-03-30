三地能源七股漁電千萬放養 AI治理打造科技綠電後盾

三地能源（6946）今日表示，旗下位於台南七股地區的漁電共生案場已全面進入實質營運階段，本月正式通過農業部114年度「農業數位工具客製開發輔導」計畫驗證。三地能源表示，此案場將AI智能監測與無線傳輸技術導入案場管理，成功將養殖環境數據化與透明化，建立起可供驗證的數位管理體系，為智慧水產產業鏈奠定紮實基礎。

三地能源今年啟動七股案場大規模放養計畫，目前除與在地漁民合作放養龍虎斑、金目鱸、黃金鯧等高經濟魚種外，文蛤放養量已逾810萬粒；公司並規劃於 115年底前達成總量1,950萬粒文蛤及逾5,100萬尾白蝦投放目標。透過導入AI水質監控系統與專業養殖團隊協作，確保光電板下生態系維持高效產出，落實「漁業為本、綠能加成」之核心目標。

三地能源指出，為落實對在地漁民的數位賦能，公司建置的智慧漁電管理系統採「開放式多用戶架構」。此系統不僅服務於公司自有團隊，場域內所有合作漁民皆可透過手機App即時掌握其專屬魚塭的水質數據。當環境指標出現波動時，系統將主動推播預警並自動啟動防護設備，此技術大幅提升了大型場域（逾60公頃）的管理效能。

三地能源董事長鍾炳利表示，「經營綠電從來都不只是單純的發電業務，更是公司對這塊土地的承諾與責任。這份責任的體現，在於我們堅持把環境保護放在首位，讓漁業成為綠能的根本。」鍾董事長進一步指出，近年全球地緣政治動盪與天然氣成本飆漲引發能源危機，同時全球AI科技的爆發性成長也帶來龐大電力剛需。AI的發展需要電力支撐，而永續的「綠電」正是推動AI 產業前進的最強助力。

鍾炳利長說，隨著科技輔導計畫順利驗收，三地能源率先將AI應用於自身案場的數位治理，建立起透明且具管理深度的模式。這不僅是破除「假養殖」疑慮的最佳實證，更能為急需滿足國際綠電剛需（RE100）的半導體與高科技供應鏈，提供高品質且具備環境韌性的綠電採購（CPPA）選擇。展望未來，三地能源將持續極大化土地利用價值，在深耕在地的同時，致力為股東創造長期穩定的投資回報。