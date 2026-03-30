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中工、寶佳隔空開火 京華城案判決引爆雙方互控抹黑、違法
台北地方法院針對威京集團主席沈慶京涉京華城案一審判決出爐後，引爆上市公司中華工程與寶佳旗下堡新投資正面交鋒，雙方今（30）日各自發布聲明，互指對方操弄輿論、甚至涉及違法行為，經營權攻防戰火迅速升高。
堡新投資率先發難，指控沈慶京過去利用中工資金，以捐款名義長期行賄，圖利旗下京華城公司，已遭法院認定構成違背職務行賄罪並判刑10年。堡新進一步要求中工現任經營團隊，應依判決認定事實，立即啟動法律程序，追究沈慶京及相關人員責任，並質疑當年董事與高階主管是否知情或失職。
堡新同時將戰線延伸至公司治理，憂心中工未來股東會可能重演109年「大同案」爭議，包括股東提名遭剔除、投票權受限等情況，呼籲主管機關提前介入監理，以維護資本市場秩序與投資人權益。
對此，中華工程火速反擊，發布措辭強烈聲明，直指堡新「惡意操弄」司法議題，強調該案僅為一審判決，尚未定讞，應遵守無罪推定原則，批評個別股東藉此羅織罪名，企圖爭奪經營權。
中工並強調，公司營運與財務運作均依法合規，經會計師查核簽證，相關指控「純屬子虛烏有」，並重申未來股東會與董事改選將依法、公平、公正辦理，否認任何違法或操作空間。
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