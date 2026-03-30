全球汽車訂閱浪潮擴大 格上訂閱車4周年業績年成長近30% 穩居市場龍頭

使用取代擁有的汽車訂閱服務在歐美與日本等成熟市場快速崛起，成為新興主流。格上訂閱車服務上線4周年，累積用戶數突破2萬人，2025年全年業績成長29.8%，持續穩居市場龍頭地位，展現訂閱制用車的強勁成長動能。

觀察全球市場，包括德國SIXT+、美國Turo與Hertz，以及日本由保險龍頭推出的SOMPO等業者，都積極布局汽車訂閱服務，加速推動用車模式由「擁有資產」轉向「按需使用」。根據Allied Market Research預估，全球汽車訂閱市場於2021年至2030年間年複合成長率達約23%，市場規模將於2030年突破80億美元，顯示消費者對於免購車壓力與彈性用車的需求持續攀升。

格上訂閱車表示，相較傳統購車需承擔折舊、保養與轉售風險，汽車訂閱具備「車款多元、租期彈性、資金靈活、深度試駕」等優勢，使其逐步由過去的補充型方案，轉為新世代用車主流選項之一。

產品布局方面，格上訂閱車已導入18個品牌、近百款車型，涵蓋都會小車、家庭SUV與商務車款，持續擴大市場滲透率。在永續趨勢帶動下，電動車與油電混合車款需求同步升溫，訂閱新能源車客戶占比年成長達20%，顯示消費者對低碳移動的接受度顯著提升。

從用戶結構觀察，目前平台以男性用戶為主，占比約7成，平均年齡38歲；區域分布以六都為主（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄），訂單占比達85%。此外，新竹地區成長快速，2025年占比提升至9%，反映高消費力族群對彈性用車需求持續增加。

因應市場需求升溫，格上訂閱車持續強化產品策略，擴大新車訂閱服務布局，導入三菱X-force、J-Space廂式車、Nissan e-POWER車系、Ford Territory及Foxtron Bria等多款新車型。透過優化車型組合與提升產品多樣性，滿足不同族群用車需求，進一步鞏固市場競爭優勢。

迎接4周年，格上訂閱車同步推出限時活動。自4月1日至4月30日止，消費者至官方Facebook指定貼文留言並標註兩位好友，即可獲得1,680元租金折抵券；活動期間另加碼用戶專屬優惠，僅388元即可加購價值600元之停車寶折抵券（60元×10張），適用全台1,200+停車場域。