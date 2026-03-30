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2026運動企業認證擴大認證對象 推動運動永續風氣

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2026年運動企業認證啟動記者會，運動部全民運動署副署長吳建遠特別感謝企業長期以來的支持。運動部／提供
2026年運動企業認證啟動記者會，運動部全民運動署副署長吳建遠特別感謝企業長期以來的支持。運動部／提供

運動部全民運動署30日舉辦「2026年度運動企業認證啟動記者會」，副署長吳建遠宣告今年度認證徵件啟動，同時公布運動企業認證－10年「金質榮譽企業」制度，並擴大邀請醫療院所參與，號召企業與醫療院所共同打造健康職場，帶動全民運動風氣。

為鼓勵企業重視員工健康、形塑職場運動文化，運動部全民運動署推動的「運動企業認證」今年邁入第11年，累計獲證企業次數已達987家次，涵蓋全台超過122萬名職工受益，逐步建立企業重視員工運動與健康管理的良好風氣。

吳建遠首頒運動企業認證－10年「金質榮譽企業」獎座給效期累積10年的企業，以肯定企業長期投入職場健康與運動文化的努力。

吳建遠提到，許多企業多年來持續推動員工運動，不僅透過運動提升員工健康與凝聚力，也將健康管理納入企業ESG與永續發展策略中。透過金質榮譽企業制度的建立，希望鼓勵企業長期投入，持續深化運動職場文化。

此外，今年參與認證場域擴大並積極邀請醫療院所加入認證的行列。醫療院所長期站在守護國人健康的第一線，若能同時在院內推動醫護同仁的運動與健康管理，不僅能改善醫護人員的職場健康環境，也能發揮示範效果，帶動社會大眾更加重視健康生活與規律運動的重要性。

今年運動企業的合作夥伴包括永豐餘實業、老井燒肉、健身工廠及喬山等知名品牌企業。記者會現場也邀請到企業代表：技嘉科技、宏碁公司，以及醫療院所代表：亞東紀念醫院、衛生福利部台北醫院響應致詞，並由喬山、台旭環境科技兩家獲證企業，分享推廣職工運動的成功經驗。

全民運動署指出，運動企業認證標章效期為三年，企業在認證期間可優先運用全民運動署提供的各項運動資源，並加入「運動年曆生態圈」合作平台，透過賽事交流、講座、企業專屬優惠與活動資源等合作模式，促進企業之間的交流與資源共享，讓運動文化逐步成為企業永續經營的重要元素。

全民運動署強調，推動全民運動需要政府、企業與社會各界共同努力，而企業與醫療院所正是影響職場與社會健康的重要力量。透過運動企業認證制度，希望讓運動從職場文化進一步擴展至個人習慣，打造更健康、更有活力的工作環境，進而帶動全民運動的社會氛圍。

全民運動署歡迎更多企業與醫療院所踴躍參與2026年度運動企業認證，一同加入推動健康職場的行列，讓運動成為企業文化的一部分，攜手打造活力與永續並進的社會。

今年度認證申請作業，自即日起開放企業及醫療院所免費投件申請，至6月12日截止收件（以郵戳為憑），預計於11月12日舉辦授證典禮。

凡在台合法設立的企業，無論營收規模大小、產業類別、本土或海外企業，隸屬同集團的不同子公司，也可分別申請，醫療院所包含醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所等，皆具備申請運動企業認證的資格。

職場 醫護人員 健康管理 運動

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