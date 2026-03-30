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兆豐攜手GOGOLOOK下載Whoscall 10萬組《Whoscall 進階版》免費領
信任科技服務商 GOGOLOOK（6902）與兆豐銀行持續在防詐領域上進行深度合作。兆豐銀行2025年將國內各營業據點的電話代表號碼全數採用「Whoscall 認證商家號碼」以防堵偽冒，30日宣布加碼投入對顧客防詐保護，聯手全台市占第一的國民防詐軟體Whoscall發起「全民防詐，兆豐來挺」的系列性防詐行動，準備10萬組《Whoscall進階版》2個月的兌換代碼供全民免費兌換，樹立金融機構投入防詐公益的新標竿。
根據行政院打詐儀錶板統計，今年僅前二月，累計詐騙受理案件逾2.2萬件、財損累積逾116億元，雖單月數字下降，但詐騙對於社會安全仍深具威脅。
Gogolook指出，活動不限於兆豐銀行顧客參與，民眾僅須先下載 Whoscall App，前往「全民防詐，兆豐來挺」官方活動網站，點選兌換連結，免費享受由兆豐銀行大力所支持的防詐升級服務，享受自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫、智慧簡訊管家等五大功能。
Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，兆豐銀行將公司視為合作首選是極大的肯定，期待雙方在防詐領域攜手與政府單位共同努力。當詐騙集團利用 AI 科技行騙，應該善用AI技術進行反制、破解，Whoscall 長年在第一現場，蒐集詐騙數據與樣態，研發AI模型並整合至產品各項功能中，創造出更長期的產品競爭力與保護力。
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