房市疲軟及借款槓桿比升高 信評：信義房屋評等展望調整至「負向」

中華信評針對信義房屋獲利能力相對偏弱，且馬來西亞渡假村建案的營建支出偏高，借款槓桿比恐將因此居高不下，進而影響其評等。中華信評因此將信義房屋為「twA」的長期發行體信評的評等展望從「穩定」調整至「負向」，以反映該公司可能持續轉弱的資本結構，且未來一至二年該公司獲利改善與採取借款削減措施的前景並不明朗。

與此同時，中華信評確認信義房屋的長期發行體信用評等為「twA」，短期發行體信用評等為「twA-1」。「負向」的評等展望係反映：中華信評認為若2026至2027年信義房屋未採取任何額外的借款削減措施，則信義房屋在同一期間的槓桿比恐因國內不動產市場疲軟的態勢以及馬來西亞酒店專案高額的資本支出而居高不下。中華信評預測，信義房屋國內的房仲業務將溫和反彈，且信義房屋將成功出售其在無錫專案的大部分餘屋，可望在未來兩年限制該公司的借款成長。

此次的評等展望行動反映信義房屋因較高的資本支出與相對疲軟的獲利能力，恐將致使該公司的槓桿比面臨在一段相當長的時間內居高不下的重大風險。中華信評認為，未來兩年信義房屋中古屋房仲業務的獲利能力恐因國內疲軟的不動產市場而難以提升，進而限制該公司房仲業務的現金流量。

儘管中華信評預測，2025年至2027年信義房屋可在不收購更多土地的情況下，自其交付的中國住宅專案獲得可觀的現金流入。不過，若無其他減少借款措施，馬來西亞馬林松酒店建案所需的高額資本支出恐在 2027年至2028年使該公司的借款大幅增加。

中華信評指出，2025年信義房屋中古屋房仲業務及新屋代銷業務的績效表現皆大幅滑落。除了國內房價偏高，中央銀行針對不動產市場採取更嚴格的選擇性授信更是導致2025年二手住宅市場交易量驟降逾50%的主要因素。中華信評預期，由於2026年台灣央行的選擇性授信管制政策將大致維持不變，2026年至 2027年中古屋市場的交易量可能因此遠低於2024年的水準。不過中華信評預測由於台灣經濟表現依然強勁，中古屋市場的交易量將隨著選擇性授信管制政策的影響消退而逐步回升。

中華信評預測，儘管在馬來西亞馬林松建設渡假村的資本支出總額約為龐大的11.3億馬來西亞令吉（約新台幣91億元），但來自信義集團在中國與台灣住宅不動產專案新屋交屋的現金流量將限制其2026年的借款成長。該渡假村預計於2027年底開始營運，但不太可能在2029年之前即產生大量的現金流量。若信義房屋不採取額外措施限制借款成長，且若台灣中古屋市場交易未能充分改善，則2027年至2028年的借款對 EBITDA比恐大幅升至3倍以上。

中華信評亦預期，儘管信義房屋因國內不動產市場的復甦前景尚不明朗，亦因該公司在即將營運的馬來西亞渡假村建案方面無營運記錄可供考察而面臨下行風險，但預期未來一至二年信義房屋將以輕資產的策略拓展不動產開發業務，並逐步降低其借款槓桿比。