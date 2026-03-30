全台即將瘋媽祖 momo觀察機能襪熱賣程度比照登山等級

迎接農曆三月，台灣最大規模的宗教徒步即將啟動。今年白沙屯媽祖進香報名首周即突破35萬人，去年大甲媽祖起駕當晚隨香人數更達60萬。富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察發現，在聯名金飾與祈福商品年增30%的同時，賣得同樣亮眼的，是長途行走設計的機能襪。「防磨、氣墊、五趾分壓」這些原屬運動市場的規格，正在成為遶境信眾的採購關鍵字。

momo指出，徒步遶境超過300公里，對雙腳是最直接的考驗。今年遶境備品中，機能型商品成長最為明顯。機能襪成為許多信眾採購清單上最早下單的品項，許多信眾會準備兩三雙襪子輪替，從防磨設計到五趾分壓，選法比照登山客裝備。FOOTER大甲鎮瀾宮聯名機能襪、PULO白沙屯勇腳氣墊襪，以及WOAWOA加厚五趾登山襪，也隨這波需求同步熱銷。因遶境途中豔陽曝曬動輒十幾個小時，EDWIN白沙屯護法袖套與虎爺斜背包也一併進入採買清單。

遶境參與方式也出現世代轉變。白沙屯媽祖聯名T-shirt、帽款及配件近一月銷售年增近2成，25–45歲消費族群占整體銷量約40%。對這群信眾來說，遶境不只是一場宗教活動，也是值得被記錄與分享的文化參與，他們在意自己穿什麼走進人群，也在意照片裡的自己。

機能備戰之外，另一波採購潮同步在金飾區段湧現。「媽祖」、「開運」等祈福商品近一個月業績年成長約30%，其中媽祖聯名金條、金豆等投資型商品熱銷，帶動新客成長近2成。顯示信仰消費改變，越來越多消費者不再只選擇護身符，而是直接購入兼具保值意義的黃金商品。