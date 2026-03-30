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遭控以捐款名義行賄 中工三大回擊聲明來了「個別股東停止惡意操弄」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
對於寶佳集團旗下堡新投資引用法院判決京華城案的新聞稿指出，沈慶京用中工（2515）的錢行賄北市議員應曉薇，要求中工現任經營團隊應立即啟動法律程序，訴究沈慶京損害中工及全體股東權益之法律責任。對此中工發表三大聲明回擊。圖為中工董事長周志明。圖／本報資料照片
對於寶佳集團旗下堡新投資引用法院判決京華城案的新聞稿指出，沈慶京用中工（2515）的錢行賄北市議員應曉薇，要求中工現任經營團隊應立即啟動法律程序，訴究沈慶京損害中工及全體股東權益之法律責任。對此中工發表三大聲明回擊。圖為中工董事長周志明。圖／本報資料照片

對於寶佳集團旗下堡新投資引用法院判決京華城案的新聞稿指出，沈慶京中工（2515）的錢行賄北市議員應曉薇，要求中工現任經營團隊應立即啟動法律程序，訴究沈慶京損害中工及全體股東權益之法律責任。對此中工發表三大聲明回擊，強調司法程序尚未定讞，個別股東應停止惡意操弄；中工營運獨立、財務透明，相關指控純屬子虛烏有；股務作業絕對合法合規，不容捏造假議題干擾市場。

中華工程指出，公司營運穩健、治理合規，嚴正駁斥特定人士子虛烏有之妄自臆測；中工認為，堡新投資30日藉他案之司法判決結果發布新聞稿，企圖對中工進行惡意牽拖與抹黑。

中華工程強調，經營團隊將持續堅守正道、專注本業經營，以實際的營運績效與合規的治理標準，堅定捍衛股東權益。對於外界無端抹黑與拙劣的泥巴戰，公司不隨之起舞，亦籲請投資大眾明辨是非，切勿受堡新投資之烏賊戰術誤導。

中華工程表示，公司一貫尊重司法，對於一審判決結果予以關注，但會等待最終判決確定，不因個別股東之有心操作而隨之起舞。

以下是中工聲明：

一、司法程序尚未定讞，個別股東應停止惡意操弄

中華工程一向尊重司法程序，並關注司法判決結果。惟查該案目前僅屬第一審判決，當事人仍得依法上訴，事實真相仍待最終定讞。個別股東無視法治國家之「無罪推定原則」，顯係企圖藉由司法議題羅織中工莫須有之罪名，以遂其爭奪經營權之私利，顯屬惡意操弄，公司嚴厲譴責，並呼籲堡新投資應停止惡意操弄。

二、本公司營運獨立、財務透明，相關指控純屬子虛烏有

中華工程為股票上市公司，具備完善之公司治理機制與專業經理人團隊。公司各項財務與資金運用皆嚴格依法令規範辦理，並經會計師查核簽證。堡新投資刻意以他案之司法判決結果，對公司潑髒水、進行缺乏事實根據之惡意牽拖，相關指控純屬子虛烏有、妄自臆測，公司予以嚴正駁斥並保留法律追訴權利。

三、股務作業絕對合法合規，不容捏造假議題干擾市場

針對特定人士於新聞稿中妄加臆測，誣指中華工程可能於2026年股東常會重演「大同案」云云，此舉完全是憑空捏造的假議題。中華工程嚴正重申，2026年股東常會及董事改選各項作業，絕對嚴格遵守《公司法》及證券相關法規，於公平、公正、公開之原則下依法辦理，呼籲堡新投資不要不擇手段抹黑，肆意污衊與干擾股東及股務運作。

寶佳集團引用法院判決京華城案的新聞稿指出，沈慶京用中工的錢行賄北市議員應曉薇，要求中工現任經營團隊應立即啟動法律程序，訴究沈慶京損害中工及全體股東權益之法律責任。對此中工發表三大聲明回擊，強調司法程序尚未定讞，個別股東應停止惡意操弄。圖片來源：司法院網站
寶佳集團引用法院判決京華城案的新聞稿指出，沈慶京用中工的錢行賄北市議員應曉薇，要求中工現任經營團隊應立即啟動法律程序，訴究沈慶京損害中工及全體股東權益之法律責任。對此中工發表三大聲明回擊，強調司法程序尚未定讞，個別股東應停止惡意操弄。圖片來源：司法院網站

沈慶京 股東 應曉薇 中工

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