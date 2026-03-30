岱宇今年拚轉盈 深耕商用健身器材市場

健身器材廠岱宇國際董事長林佑穎今天表示，近兩年商用市場變化大，將全力搶攻北美建身連鎖店市場，瞄準家用、商用、電輔車等未來一年超過1200億美元的目標市場。

岱宇國際今天舉行線上法人說明會，林佑穎引用專業機構預估2032年市場規模，家用健身器材達182億美元，年複合成長率約4.9%；商用健身器材達208億美元，年複合成長率7.5%；電輔車872億美元，年複成長率7%，將全力衝刺市場。

林佑穎說，岱宇今年設定3大策略目標，第1是達成轉虧為盈；第2是深耕商用健身器材市場，使商用業務逐步成為營收與獲利的主力來源；第3是整體營收重返成長軌道。

林佑穎指出，岱宇今年專注達成獲利，盼達成股東權益報酬率15%目標，將把握轉型契機，補足過往較缺乏的商用重訓產品線。

他指出，岱宇2025年在全球商用健身市場的市占率僅約0.3%，成長潛力很大；未來5年目標為商用市場營收倍數成長，市占率達1%以上。

他說，將全力衝刺商用版圖，並培育復健醫療與電輔車等新興業務；家用健身市場先不論營收，以獲利為優先。

此外，岱宇在新興業務方面，今年初全新8.0系列醫療產品已順利取得歐盟MDR認證，預計第2季開始貢獻營收，今年起將可擴大拓展市場。在電輔車（E-Bike）方面，將擴大代工業務規模，並在注重財務紀律的前提下，穩健發展自有品牌。

回顧2025年，岱宇表示，受疫情後家用健身器材產業調整期影響，全年合併營收新台幣61.21億元，歸屬母公司稅後淨損5.61億元，每股淨損（EPS）3.35元。

面對產業逆風，岱宇於去年大刀闊斧進行營運體質調整與產品線整頓，不僅帶動全年毛利率逆勢攀升至36%，旗下商用、復健醫療與電輔車（E-Bike）3大新興業務更呈成長。

為迎接2026年重返成長元年，岱宇說明，在2025年積極推動組織與業務改革，並基於保守原則於第4季認列庫存跌價、預期信用減損及商譽減損等共計超過5.5億元的一次性損失，藉此徹底重塑財務體質。