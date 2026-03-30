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ETC、訂機票住宿網出自這「大會」 台灣爭10年奪主辦權…今成立專案辦

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
中華智慧運輸協會攜手台北市政府及交通部，順利爭取到2029年ITS智慧運輸世界大會主辦權。記者邱書昱／攝影
中華智慧運輸協會攜手台北市政府及交通部，順利爭取到2029年ITS智慧運輸世界大會主辦權。記者邱書昱／攝影

中華智慧運輸協會攜手台北市政府及交通部，成功於2029年爭取到ITS智慧運輸世界大會主辦權，今天舉辦成立「專案辦公室」記者會。ITS大會過去曾展現出ETC、結合訂機票、當地地鐵的MaaS服務，除了展現科技落地運用外，也透過該平台向世界招商，介紹台灣新穎科技。

中華智慧運輸協會理事長施義芳說，台灣從2014年一路爭取，歷經了十年磨一劍，奔走世界各國遊說，終於拿下主辦權，前前後後也參與許多國家舉辦的ITS大會，印象最深刻的是德國，分為三大洲、三館呈現，因此以此為鏡，討論之下，2029台灣主辦前期計畫，要以專案辦公室形式來籌辦。

專案辦公室執行長曾詩淵說，2029年大會是以聚焦在AI交通管理、數據治理及城市韌性應用，以讓世界看見台灣如何將技術落地實現之外，大會邀集80國以上、參與廠商300個以上，更能帶動潛在市場多達2.6兆元，盼能引進國際招商、互動展示及亮點展區，成為重點。

台北市副市長張溫德表示，爭取到主辦權背後的意涵，是代表產官學研的實力累積，再以世界大會方式呈現出台灣智慧科技、交通運輸的實力。尤其台北市，一直推動著數據治理、城市治理，更完整ICT產業鏈，未來輝達總部落腳北士科，市府就以投入自動駕駛等交通智慧，作為搖籃以複製到城市，盼將技術落地轉換成實驗驗證的手段。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部上下齊心，以公路、軌道、航空、海運、觀光、氣象到郵政，都與ITS世界大會來思考執行推動。

「MaaS（交通服務）就像是Agoda那種，買了機票後能夠推薦當地交通服務或訂房資訊，以及ETC都有在ITS發表過。」中華智慧運輸協會副秘書長張祖誠說明，這三年內希望推動交通部，將接下來2029展現成果要納入現行的計畫，北市府這邊2029要推出什麼亮點也要將其落地，「基本上現在還是大方向。」

張祖誠說，為了要給世界呈現台灣新技術，這三年間會做遴選機制，跨中央地方合作，最後能展現出來。「像是台灣的ETC，甚至超越了現行還有柵欄的日本。」同時，大會中最重要的一項是「Demo 展示」他說，像是2015年自駕車，此時還只是Demo，「這部分就是要向世界各國廠商來展示這塊，朝向近未來科技。」

交通部 辦公室

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