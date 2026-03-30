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豐興、威致以及台鋼集團鋼筋新盤價上漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）、威致（2028）以及台鋼集團所屬慶欣欣、易昇30日開出鋼筋新盤價，每公噸漲調200元，鋼筋漲勢短期仍未停止。

上市鋼廠主管說，美伊戰事未平，國際原物料價格深受中東戰火影響，豐興順勢反映原料成本，鋼筋、廢鋼收購價續漲，廢鋼與鋼筋每公噸各漲200元，型鋼產品基價平盤。影響所及，南部鋼筋大廠威致以及易昇、慶欣欣等鋼筋報價同步調高200元。

上市鋼廠主管表示，國內鋼筋需求仍受房市景氣保守影響，建造執照與新開工面積持續下滑，短期建築鋼需動能仍偏弱，但受到國際原物料上漲支撐報價，並帶動下游補庫存需求出現，此外，美國關稅議題逐步明朗與產品報價上揚，中鋼（2002）連續數月調漲鋼價，大陸實施出口許可證制度，都有利於行情走揚，客戶補庫與下單意願提升。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼本周無報價，美國貨櫃廢鋼上漲至每公噸345美元，澳洲鐵礦砂小跌至110.05美元。

豐興 美國

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