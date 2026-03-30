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燁聯4月盤價漲4,000元 連續五個月調漲不銹鋼價 唐榮、華新將跟進
不銹鋼上游廠燁聯（9957）30日開出4月盤價，300系每公噸漲4,000元，為去年12月以來連續第五個月調漲，預期唐榮（2035）、華新麗華（1605）等將跟進上漲。
燁聯指出，考量近期能源價格、原物料成本上漲以及新台幣匯率走勢等因素，大幅墊高鋼廠整體生產成本，決定4月產品售價調漲。
其中，304不銹鋼每公噸漲4,000元，316L附價提高4,000元，另430每公噸調漲1,500元。
燁聯表示，隨著中東地區戰事持續升溫，國際油價及天然氣等價格大幅攀升，造成全球能源與金屬供應鏈持續吃緊，高碳鉻鐵、鉬鐵及廢鋼等原料價格也同步上漲的趨勢。另印尼政府準備對鎳金屬出口徵收關稅，並持續加強鎳礦供給管控，使得紅土鎳礦及鎳生鐵價格持續上漲中。
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