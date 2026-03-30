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油價飆升…柏油原料暴漲六成 瀝青業吃不消被迫緊縮出貨

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中東戰火衝擊油價，連帶使瀝青原料受創價格暴漲60%，業者備受成本壓力，大感吃不消，雲林地區有部分瀝青廠暫停出貨，有的則是依庫存限量出貨。記者蔡維斌／攝影
中東戰火衝擊油價，連帶使瀝青原料受創價格暴漲60%，業者備受成本壓力，大感吃不消，雲林地區有部分瀝青廠暫停出貨，有的則是依庫存限量出貨。記者蔡維斌／攝影

油價上揚，瀝青業直接受衝擊，至本月13日柏油原料暴漲達60%，雲林部分瀝青業者已暫停出貨，一家具規模的瀝青廠則出貨減半，為避免瀝青原料波動太大影響道路管線鋪面等公共工程，也盡量壓低原料出貨價漲幅，但估計現有庫存供料，最多只能撐至清明節前後，瀝青公會已發文請中央協助，共提解方，以穩定公共工程進行。

業者指出，瀝青混凝土主要由柏油基原油與砂石加熱混合製成，中東戰火直接衝擊原油價格，連帶使柏油從3月13日一路暴漲，兩周來從每公噸1.62萬暴漲至2.5萬元，漲幅高達60％，且運輸成本也增加，使瀝青成本每噸從2100元調漲至2500元，雲林共10家瀝青廠已有部分已暫停出貨或依庫存限量出貨。

雲林一家具規模的瀝青業者指出，近日來已傳出道路工程被迫暫停或延後施工，一些管線工程也將延後開挖，但顧及公共工程牽涉民眾行的安全，他自行吸收一半成本每噸只微漲200元，只是缺料日益吃緊，原本每天可約500至600公噸瀝青，只能減半出貨。

業者強調，以目前原料持續缺貨來看，庫存量最多只能撐到清明節前後，近日上游油料供應商已發出「不可抗力事件通知書」表明柏油原料供應可能持續中斷，一旦原料持續短缺，廠方只能停產歲修或安排員工旅遊，來度過這段缺料期，只是大家都很擔心不知還要撐多久？

業者指出，因應瀝青缺貨帶來對國家許多公共工程所帶來影響，以及許多工程案面臨無法如期完工的窘境，台灣區瀝青公會本月17日緊急會商決議建請中央研議配套對策，包括依物價指數給予相關補助或研擬適度放寬公共工程契約變更、展延工期，或避免工程逾期違約受罰爭議等。

雲林縣府則表示，盤點相關公共工程目前尚無承攬業者提出展延或停工要求，不過若因不可抗力因素導致工程出現困難，也將會審核評估是否展延工期。

原油價格 瀝青 公共工程

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