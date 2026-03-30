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綠岩能源啟動綠電收購計畫 首波目標容量上看200MW

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

綠岩能源（7833）旗下「大猩猩電能交易」正式啟動大規模綠電收購計畫，首波目標容量達200MW 。本次計畫更與「益石能源」強強聯手，結合其洽談中的60MW案源，集團雙品牌合計推動總量達260MW之市場布局，展現綠岩能源加速整合綠電資源的雄厚實力。

本次收購核心以綠岩能源自主研發之「智能綠電交易平台」為基底，精準媒合國內外企業用電需求，並透過與永豐銀行簽署綠電轉供信託契約，導入第三方綠電信託機制，為發電業者提供最高規格的金流安全與債權保障。

綠岩能源董事長葉孟恒表示，為進一步強化發電業者之資金安全與交易信任機制，本次計畫特別攜手永豐銀行導入「綠電信託」架構，透過第三方信託管理電力交易金流，不僅提升綠電交易的透明度與效率，同時確保各方資金安全，提供發電業者更具保障的合作模式。

針對長期合作夥伴，大猩猩電能首創「分潤回饋機制」，凡供電期間達五年以上的發電業主，除既有售電收益外，亦可享有平台規劃之長期紅利回饋，將發電業者由單純供應者轉化為策略夥伴，共同分享平台規模化成長所帶來的價值。

綠岩能源建構的「智能綠電交易平台」，透過智慧化撮合機制串聯發電端與用電端需求，不僅協助企業用戶靈活取得綠電資源，亦有效降低發電業者餘電比例，提升整體售電效率與收益穩定性，為市場打造更透明且具規模化的交易模式。

葉孟恒指出，除大猩猩電能交易外，與台達能源共同成立的益石能源亦同步啟動綠電收購行動，目前已累積50MW洽談容量。未來透過大猩猩電能交易與益石能源雙軌並進，將持續擴大收購規模與市場滲透率，強化綠電整合與調度能力，為發電業者提供更多元且具彈性的銷售選擇性。

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