三地能源七股漁電千萬放養 AI 治理打造科技綠電後盾

再生能源整合服務商三地能源（6946）30日表示，旗下位於台南七股地區之漁電共生案場已全面進入實質營運階段，並於本月正式通過農業部114年度「農業數位工具客製開發輔導」計畫驗證。三地能源秉持「經營綠電是對土地的責任」之核心理念，堅信綠能發展必須奠基於環境保護之上。相較於傳統僅具備硬體建設之場域，將 AI 智能監測與無線傳輸技術導入案場管理，成功將養殖環境數據化與透明化，建立起可供驗證的數位管理體系，為智慧水產產業鏈奠定紮實基礎。

針對近期社會對漁電案場養殖落實情況之嚴厲檢視，三地能源強調，公司正加速推動各案場之養殖標準化與行政流程對接，以「實質產出」直球對決外界疑慮，具體實踐「以養殖為本、漁業加值綠電」的企業承諾。

今年三地能源已於七股案場啟動大規模放養計劃，目前除與在地漁民合作放養龍虎斑、金目鱸、黃金鯧等高經濟魚種外，文蛤放養量已逾 810 萬粒；公司並規劃於115 年底前達成總量1,950萬粒文蛤及逾5,100萬尾白蝦之投放目標。透過導入AI水質監控系統與專業養殖團隊協作，確保光電板下生態系維持高效產出，落實「漁業為本、綠能加成」之核心目標。

為落實對在地漁民的數位賦能，三地能源所建置的智慧漁電管理系統採「開放式多用戶架構」。此系統不僅服務於公司自有團隊，場域內所有合作漁民皆可透過手機 App 即時掌握其專屬魚塭的水質數據。當環境指標出現波動時，系統將主動推播預警並自動啟動防護設備。此技術大幅提升了大型場域（逾60公頃）的管理效能，預計全年可節省約9,125小時的人工巡檢工時，並降低30%以上資材損耗，讓合作漁民能以更低成本、更高成功率進行精密養殖，具體展現數位治理對傳統產業轉型的實質幫助。

在環境資訊透明化方面，三地能源持續執行嚴謹科學監測。根據2025年第4季（截至2026 年1月） 環境監測報告，旗下七股案場之噪音與電磁波（0.5至0.8 mG）等物理指標均穩定優於國家標準。

在生態維護方面，旗下「下山子寮」監測區於2026年1月記錄到包括赤頸鴨、琵嘴鴨及第一級保育類「黑面琵鷺」在內共30種、557隻次之鳥類活動，實證案場具備支持生物多樣性之能力，詮釋綠能開發與環境保護共存之標準，強化綠能資產之合規價值。

三地能源董事長鍾炳利表示「經營綠電從來都不只是單純的發電業務，更是我們對這塊土地的承諾與責任。這份責任的體現，在於我們堅持把環境保護放在首位，讓漁業成為綠能的根本。」

鍾董事長進一步指出，近年全球地緣政治動盪與天然氣成本飆漲引發能源危機，同時全球 AI 科技的爆發性成長也帶來龐大電力剛需。AI 的發展需要電力支撐，而永續的「綠電」正是推動 AI 產業前進的最強助力。

鍾董事長強調，隨著科技輔導計畫順利驗收，三地能源率先將 AI 應用於自身案場的數位治理，建立起透明且具管理深度的模式。這不僅是破除「假養殖」疑慮的最佳實證，更能為急需滿足國際綠電剛需（RE100）的半導體與高科技供應鏈，提供高品質且具備環境韌性的綠電採購（CPPA）選擇。展望未來，三地能源將持續極大化土地利用價值，在深耕在地的同時，致力為股東創造長期穩定的投資回報。