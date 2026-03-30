黃豆與豆油價格反彈 街口投信：巴西供給優勢仍壓抑美豆上行空間

在市場資金持續偏多布局黃豆與相關豆類商品的帶動下，相較於壓力較大的玉米與小麥，黃豆價格表現相對穩健。黃豆期貨上周整體呈現偏多整理格局，近月合約溫和上揚；同時，部分資金轉向其他穀物觀望，靜待月底United States Department of Agriculture種植意向報告公布。此外，隨著中東與原油市場的即時地緣風險略為降溫，市場焦點逐步回歸美國新年度播種面積與產量前景。

消息面上，Donald Trump與Xi Jinping已敲定雙邊會晤時程，重新點燃市場對中國大陸擴大採購美國農產品的期待。此一利多推升5月黃豆期貨合約一度出現明顯漲幅，美國現貨市場價格亦同步回升，顯示市場樂觀情緒已由期貨市場延伸至實體交易端。

另一方面，黃豆油價格同步走升，反映市場預期若美中關係改善，未來可能進一步擴大至生質燃料鏈相關商品的採購合作，進而支撐整體油籽類商品價格表現。

然而，供給面壓力仍不容忽視。根據UkrAgroConsult資料顯示，2025/26年度巴西持續鞏固全球最大黃豆供應國地位，產量與出口量雙雙創下新高。巴西黃豆產量占全球比重達42.2%，出口量預估達1.12億噸，占全球貿易量近六成；相較之下，美國產量與出口占比則分別為26.9%與22.6%，顯示全球供給結構仍由南美主導。

街口投信表示，儘管中國政策面釋出對美採購的正向訊號，但在實際商業操作上，大陸企業仍以巴西黃豆為主要來源、美國為輔，主因在於運費與關稅結構下，巴西貨源對壓榨利潤更具優勢。此一趨勢亦與市場先前預期大陸於3至6月裝船期優先採購巴西黃豆的方向一致。

街口投信指出，當前黃豆價格走勢呈現「題材驅動上漲、基本面修正回落」的循環模式。每當政治或政策利多推升美豆價格後，市場最終仍回歸南美供給充裕與價差優勢的基本面邏輯。短期而言，價格反彈雖具延續性，但在供給壓力未明顯緩解前，上行空間仍可能受到限制。