快訊

道歉了！房仲男掌摑工讀生臉書道歉未現身 幸福家總經理三度鞠躬

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

聽新聞
0:00 / 0:00

黃豆與豆油價格反彈 街口投信：巴西供給優勢仍壓抑美豆上行空間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
在市場資金持續偏多布局黃豆與相關豆類商品的帶動下，相較於壓力較大的玉米與小麥，黃豆價格表現相對穩健。圖為中國大陸江蘇省南通港工人正在搬運進口黃豆產品。路透
在市場資金持續偏多布局黃豆與相關豆類商品的帶動下，相較於壓力較大的玉米與小麥，黃豆價格表現相對穩健。圖為中國大陸江蘇省南通港工人正在搬運進口黃豆產品。路透

市場資金持續偏多布局黃豆與相關豆類商品的帶動下，相較於壓力較大的玉米與小麥，黃豆價格表現相對穩健。黃豆期貨上周整體呈現偏多整理格局，近月合約溫和上揚；同時，部分資金轉向其他穀物觀望，靜待月底United States Department of Agriculture種植意向報告公布。此外，隨著中東與原油市場的即時地緣風險略為降溫，市場焦點逐步回歸美國新年度播種面積與產量前景。

消息面上，Donald Trump與Xi Jinping已敲定雙邊會晤時程，重新點燃市場對中國大陸擴大採購美國農產品的期待。此一利多推升5月黃豆期貨合約一度出現明顯漲幅，美國現貨市場價格亦同步回升，顯示市場樂觀情緒已由期貨市場延伸至實體交易端。

另一方面，黃豆油價格同步走升，反映市場預期若美中關係改善，未來可能進一步擴大至生質燃料鏈相關商品的採購合作，進而支撐整體油籽類商品價格表現。

然而，供給面壓力仍不容忽視。根據UkrAgroConsult資料顯示，2025/26年度巴西持續鞏固全球最大黃豆供應國地位，產量與出口量雙雙創下新高。巴西黃豆產量占全球比重達42.2%，出口量預估達1.12億噸，占全球貿易量近六成；相較之下，美國產量與出口占比則分別為26.9%與22.6%，顯示全球供給結構仍由南美主導。

街口投信表示，儘管中國政策面釋出對美採購的正向訊號，但在實際商業操作上，大陸企業仍以巴西黃豆為主要來源、美國為輔，主因在於運費與關稅結構下，巴西貨源對壓榨利潤更具優勢。此一趨勢亦與市場先前預期大陸於3至6月裝船期優先採購巴西黃豆的方向一致。

街口投信指出，當前黃豆價格走勢呈現「題材驅動上漲、基本面修正回落」的循環模式。每當政治或政策利多推升美豆價格後，市場最終仍回歸南美供給充裕與價差優勢的基本面邏輯。短期而言，價格反彈雖具延續性，但在供給壓力未明顯緩解前，上行空間仍可能受到限制。

市場 地緣風險 價格

延伸閱讀

亞股持續壟罩賣壓 上周淨流出151.9億元

全球市場觀測站／原物料、能源股 人氣不墜

美伊局勢未明 野村投信指出逢低布局兩大核心動能

喊話美農 川普：陸下單大豆 快買拖拉機

相關新聞

「輝達傳聞地」確定沒遺址 占地6公頃圓山會展中心開發露曙光

台北市圓山會展中心位在未使用的中山足球場，腹地6公頃的空間，更曾傳出輝達將座落於此，但礙於鄰近國定考古遺跡，因此需要先行發掘評估，今天負責單位彙整挖掘報告向文化局文資審議大會報告，確定沒有遺址。產發局表示，初步構想朝民生展覽、會議空間為方向。

卓揆金句持續發酵！中油今起再漲1.7元…鄉民狂酸：記得跟加油站說謝謝

台灣中油自今日起調漲汽油1.7元、柴油1.5元，引發網友熱議，許多反諷留言「謝謝中油」。中油表示，吸收漲幅以降低民眾負擔，自2月28日以來已吸收逾69.9億元成本。分析擔心漲價將引發連鎖效應影響物價。

貨櫃海運價下月全面走揚 法人樂觀長榮、陽明、萬海後市

全球貨櫃輪漲勢再起，航運業界認為，油價成本攀升、船舶受中東戰事影響供應減少，推升4月運價漲勢再起，國內物流業者推估4月首波漲幅上看10%，4月下旬恐續漲，且漲價情況持續外溢到南亞等近洋航線。

黃豆與豆油價格反彈 街口投信：巴西供給優勢仍壓抑美豆上行空間

在市場資金持續偏多布局黃豆與相關豆類商品的帶動下，相較於壓力較大的玉米與小麥，黃豆價格表現相對穩健。黃豆期貨上周整體呈現偏多整理格局，近月合約溫和上揚；同時，部分資金轉向其他穀物觀望，靜待月底United States Department of Agriculture種植意向報告公布。此外，隨著中東與原油市場的即時地緣風險略為降溫，市場焦點逐步回歸美國新年度播種面積與產量前景。

銅市供給仍偏緊 街口投信：短線走勢取決於美伊戰事發展

隨著中東地緣政治不確定性升溫，市場對United States與Iran衝突延長的憂慮持續擴大。多家研究機構指出，若戰事拖延並干擾Strait of Hormuz的能源運輸與航運動線，國際油價可能長時間維持高檔水準，進而推升全球通膨壓力並壓抑經濟成長。在此情境下，作為高度循環性的工業金屬，銅需求恐首當其衝，價格面臨下行風險，甚至不排除回測每噸1萬美元的重要心理關卡。

格上訂閱車4周年 業績年增近30%、穩居市場龍頭

全球用車模式正加速轉變，「以使用取代擁有」的汽車訂閱服務，已在歐美與日本等成熟市場快速崛起，成為新興主流，在此趨勢帶動下，台灣市場亦同步出現結構性變化。格上訂閱車上線4周年，累積用戶數突破2萬人，2025年全年業績成長29.8%，穩居市場龍頭地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。