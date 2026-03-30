快訊

道歉了！房仲男掌摑工讀生臉書道歉未現身 幸福家總經理三度鞠躬

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

聽新聞
0:00 / 0:00

銅市供給仍偏緊 街口投信：短線走勢取決於美伊戰事發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
多家研究機構指出，若戰事拖延並干擾Strait of Hormuz的能源運輸與航運動線，國際油價可能長時間維持高檔水準，進而推升全球通膨壓力並壓抑經濟成長。在此情境下，作為高度循環性的工業金屬，銅需求恐首當其衝，價格面臨下行風險，甚至不排除回測每噸1萬美元的重要心理關卡。示意圖。圖／AI生成
多家研究機構指出，若戰事拖延並干擾Strait of Hormuz的能源運輸與航運動線，國際油價可能長時間維持高檔水準，進而推升全球通膨壓力並壓抑經濟成長。在此情境下，作為高度循環性的工業金屬，銅需求恐首當其衝，價格面臨下行風險，甚至不排除回測每噸1萬美元的重要心理關卡。示意圖。圖／AI生成

隨著中東地緣政治不確定性升溫，市場對United States與Iran衝突延長的憂慮持續擴大。多家研究機構指出，若戰事拖延並干擾Strait of Hormuz的能源運輸與航運動線，國際油價可能長時間維持高檔水準，進而推升全球通膨壓力並壓抑經濟成長。在此情境下，作為高度循環性的工業金屬，銅需求恐首當其衝，價格面臨下行風險，甚至不排除回測每噸1萬美元的重要心理關卡。

根據Mining Weekly報導，若高油價與物流受阻情況延續，全球銅需求成長率可能降至0.5%至1%，市場結構將由原先供給偏緊轉為供過於求，精煉銅年度過剩量預估達10萬至20萬噸。在此背景下，銅礦業者獲利能力將面臨壓力，尤其高成本礦場衝擊更為顯著，主要國際銅礦商營業利益恐出現雙位數下滑，反映價格回落與成本上升的雙重壓力。

不過，供給端仍存在不確定性。Democratic Republic of the Congo近期面臨硫酸供應短缺問題，而該國約有50%至60%的銅產量仰賴硫酸浸出製程，且其硫酸來源高度依賴海灣地區供應。在地緣風險干擾下，原料取得不穩恐進一步制約產出。此外，全球部分大型礦場持續停產，也使今年礦產供應前景仍具挑戰。

街口投信表示，若銅價回落至每噸1萬美元附近，將有助於刺激下游需求逐步回溫，特別是中國製造業端需求仍具韌性，現階段主要受制於價格偏高而延後採購。

整體而言，街口投信認為，儘管短期銅價受地緣政治影響波動加劇，但基本面仍維持供給偏緊格局。未來走勢關鍵仍在於美伊衝突發展：若戰事快速降溫，需求有望回補，市場將回歸小幅供給缺口；反之，若衝突延長並壓抑全球經濟動能，銅價上行空間恐明顯受限。

美伊衝突 地緣風險 國際油價

延伸閱讀

亞股持續壟罩賣壓 上周淨流出151.9億元

貨櫃海運價下月全面走揚 法人樂觀長榮、陽明、萬海後市

油價飆！航空業恐減班、停飛 附加費下月起上調 牽動旅遊市場結構

股海自由行／AI伺服器、太空資料中心 聚光

相關新聞

「輝達傳聞地」確定沒遺址 占地6公頃圓山會展中心開發露曙光

台北市圓山會展中心位在未使用的中山足球場，腹地6公頃的空間，更曾傳出輝達將座落於此，但礙於鄰近國定考古遺跡，因此需要先行發掘評估，今天負責單位彙整挖掘報告向文化局文資審議大會報告，確定沒有遺址。產發局表示，初步構想朝民生展覽、會議空間為方向。

卓揆金句持續發酵！中油今起再漲1.7元…鄉民狂酸：記得跟加油站說謝謝

台灣中油自今日起調漲汽油1.7元、柴油1.5元，引發網友熱議，許多反諷留言「謝謝中油」。中油表示，吸收漲幅以降低民眾負擔，自2月28日以來已吸收逾69.9億元成本。分析擔心漲價將引發連鎖效應影響物價。

貨櫃海運價下月全面走揚 法人樂觀長榮、陽明、萬海後市

全球貨櫃輪漲勢再起，航運業界認為，油價成本攀升、船舶受中東戰事影響供應減少，推升4月運價漲勢再起，國內物流業者推估4月首波漲幅上看10%，4月下旬恐續漲，且漲價情況持續外溢到南亞等近洋航線。

黃豆與豆油價格反彈 街口投信：巴西供給優勢仍壓抑美豆上行空間

在市場資金持續偏多布局黃豆與相關豆類商品的帶動下，相較於壓力較大的玉米與小麥，黃豆價格表現相對穩健。黃豆期貨上周整體呈現偏多整理格局，近月合約溫和上揚；同時，部分資金轉向其他穀物觀望，靜待月底United States Department of Agriculture種植意向報告公布。此外，隨著中東與原油市場的即時地緣風險略為降溫，市場焦點逐步回歸美國新年度播種面積與產量前景。

銅市供給仍偏緊 街口投信：短線走勢取決於美伊戰事發展

隨著中東地緣政治不確定性升溫，市場對United States與Iran衝突延長的憂慮持續擴大。多家研究機構指出，若戰事拖延並干擾Strait of Hormuz的能源運輸與航運動線，國際油價可能長時間維持高檔水準，進而推升全球通膨壓力並壓抑經濟成長。在此情境下，作為高度循環性的工業金屬，銅需求恐首當其衝，價格面臨下行風險，甚至不排除回測每噸1萬美元的重要心理關卡。

格上訂閱車4周年 業績年增近30%、穩居市場龍頭

全球用車模式正加速轉變，「以使用取代擁有」的汽車訂閱服務，已在歐美與日本等成熟市場快速崛起，成為新興主流，在此趨勢帶動下，台灣市場亦同步出現結構性變化。格上訂閱車上線4周年，累積用戶數突破2萬人，2025年全年業績成長29.8%，穩居市場龍頭地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。