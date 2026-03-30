銅市供給仍偏緊 街口投信：短線走勢取決於美伊戰事發展

隨著中東地緣政治不確定性升溫，市場對United States與Iran衝突延長的憂慮持續擴大。多家研究機構指出，若戰事拖延並干擾Strait of Hormuz的能源運輸與航運動線，國際油價可能長時間維持高檔水準，進而推升全球通膨壓力並壓抑經濟成長。在此情境下，作為高度循環性的工業金屬，銅需求恐首當其衝，價格面臨下行風險，甚至不排除回測每噸1萬美元的重要心理關卡。

根據Mining Weekly報導，若高油價與物流受阻情況延續，全球銅需求成長率可能降至0.5%至1%，市場結構將由原先供給偏緊轉為供過於求，精煉銅年度過剩量預估達10萬至20萬噸。在此背景下，銅礦業者獲利能力將面臨壓力，尤其高成本礦場衝擊更為顯著，主要國際銅礦商營業利益恐出現雙位數下滑，反映價格回落與成本上升的雙重壓力。

不過，供給端仍存在不確定性。Democratic Republic of the Congo近期面臨硫酸供應短缺問題，而該國約有50%至60%的銅產量仰賴硫酸浸出製程，且其硫酸來源高度依賴海灣地區供應。在地緣風險干擾下，原料取得不穩恐進一步制約產出。此外，全球部分大型礦場持續停產，也使今年礦產供應前景仍具挑戰。

街口投信表示，若銅價回落至每噸1萬美元附近，將有助於刺激下游需求逐步回溫，特別是中國製造業端需求仍具韌性，現階段主要受制於價格偏高而延後採購。

整體而言，街口投信認為，儘管短期銅價受地緣政治影響波動加劇，但基本面仍維持供給偏緊格局。未來走勢關鍵仍在於美伊衝突發展：若戰事快速降溫，需求有望回補，市場將回歸小幅供給缺口；反之，若衝突延長並壓抑全球經濟動能，銅價上行空間恐明顯受限。