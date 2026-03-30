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格上訂閱車4周年 業績年增近30%、穩居市場龍頭

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
格上訂閱車4周年，用戶破2萬、穩居市場龍頭，新能源車占比年成長20%。圖／格上提供
格上訂閱車4周年，用戶破2萬、穩居市場龍頭，新能源車占比年成長20%。圖／格上提供

全球用車模式正加速轉變，「以使用取代擁有」的汽車訂閱服務，已在歐美與日本等成熟市場快速崛起，成為新興主流，在此趨勢帶動下，台灣市場亦同步出現結構性變化。格上訂閱車上線4周年，累積用戶數突破2萬人，2025年全年業績成長29.8%，穩居市場龍頭地位。

格上表示，觀察全球市場，包括德國SIXT+、美國Turo與Hertz，以及日本由保險龍頭推出的SOMPO等業者，皆積極布局汽車訂閱服務，加速推動用車模式由「擁有資產」轉向「按需使用」。根據Allied Market Research預估，全球汽車訂閱市場於2021年至2030年間年複合成長率達約23%，市場規模將於2030年突破80億美元，顯示消費者對於免購車壓力與彈性用車的需求持續攀升。

格上表示，相較傳統購車需承擔折舊、保養與轉售風險，汽車訂閱具備「車款多元、租期彈性、資金靈活、深度試駕」等優勢，使其逐步由過去的補充型方案，轉為新世代用車主流選項之一。

產品布局方面，格上表示，已導入18個品牌、近百款車型，涵蓋都會小車、家庭SUV與商務車款，持續擴大市場滲透率。在永續趨勢帶動下，電動車與油電混合車款需求同步升溫，訂閱新能源車客戶占比年成長達20%，顯示消費者對低碳移動的接受度顯著提升。

因應市場需求升溫，格上訂閱車持續強化產品策略，擴大新車訂閱服務布局，導入三菱X-force、J-Space廂式車、Nissan e-POWER車系、Ford Territory及Foxtron Bria等多款新車型。透過優化車型組合與提升產品多樣性，滿足不同族群用車需求，鞏固市場競爭優勢。

消費者 新能源車 市場

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