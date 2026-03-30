中科另類效應？台中市「一人宅」年增率居六都之冠

內政部戶政司人口資料庫最新統計顯示，2025年全台「一人宅」的占比已跨越四成門檻、達40.5％，增加近42萬戶，創歷史新高。台中市的一人宅占比雖非最高，但年增率高達3.5％，居六都之冠。

鄉林集團董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰認為，在中科擴廠效應與產業聚落推動下，台中房市進入「小宅V.S坪效」競爭新時代，小宅要靠豐富公設延伸生活空間，「小坪數、高坪效、多公設」更是台灣房市的三大關鍵字。

鄉林不動產研究室指出，回顧2011年，全台一人宅的占比僅約29％，時間輾轉15年，一人宅的比例已正式越過40％門檻。全台家戶一人宅在去年底已經達到399萬3,063戶，較前一年增加41.8萬戶，台灣家戶結構正迎來歷史性的轉折點，單身與獨居族比例愈來愈高，家戶一人宅比重由三成跨入四成門檻。

鄉林不動產研究室指出，在六大都會區的表現中，新北市、台北市及高雄市的一人宅比例，均已突破42%，其餘的桃園市為40.2％、台南市為39.4％、台中市則為38.2％，也都逐漸逼近四成的占比。

值得關注的是，台中市一人宅比重看似六都最低，但其成長動能強勁。從2024年的38.4萬戶，增至2025年的44.6萬戶，這一年增加6.2萬戶的戶數，僅次於新北市的7.7萬戶，但在年增率方面，台中卻是六都稱霸。這背後反映的不僅是晚婚、不婚與高齡化孤老的社會趨勢，更是都市化與就業流動加速的結果。

賴正鎰說，他從事房地產40多年來，看遍房市演變歷史，從透天變公寓，又變成電梯豪廈，中小坪數變成百坪以上的豪宅，近十年來在少子化的趨勢下，變成26至33坪，房子越蓋越小。

賴正鎰也不忘提醒購屋大眾，買房子除了考量總價和預算，也要仔細評估規劃的空間尺度是否符合自身需求，再作決定。

賴正鎰分析，台中房市的家戶數在這25年來產生質變，應該與「中科效應」息息相關。中部科學園區的持續擴廠吸引大量高科技就業人口移入，這群年輕科技族群具備人口紅利轉向、生活型態轉變、購買力與空間的權衡等三大特色，面對高房價與房貸授信政策緊縮，年輕族群更偏好總價可控的小坪數產品，小宅需求不斷上升。

他認為，房市逐年小宅化的趨勢下，台中市114年第4季平均購屋移轉面積已縮減至30.42坪。若扣除約35％的公設比，實際室內空間僅剩不到20坪。這種「精緻兩房」或「機能小三房」已正式取代過去「大三房」，成為市場主流。

賴正鎰指出，「小坪數、高坪效、多公設」已成為台灣房市的三大關鍵字，小宅化既是長期且不可逆的趨勢，未來房市勝負關鍵在於「坪效」而非「坪數」，當室內空間受限，建商在設計時，就必須要透過豐富的公共設施來延伸住戶的生活空間。

例如鄉林社區公設配置空中菜園、健身房、游泳池等，滿足住戶在自家社區就能享有植栽樂趣與運動休閒需求，空間使用的極致化。「誰能把20坪做到像30坪在用，誰就有市場」，同時搭配高管理品質，針對忙碌的單身族或科技新貴，具備高品質物業管理的大樓產品更受青睞，因為這能大幅降低處理瑣碎家務的時間成本。

賴正鎰認為，全台單人戶一人宅愈來愈多，這不僅是房市趨勢，也是社會政策的挑戰。他建議政府在居住政策上應有更前瞻的作為，並提出三大建議：

首先是金融政策的靈活化：過去銀行對小坪數產品(如15坪以下)的貸款成數往往較為嚴苛，但在一人宅占比已達四成的現實下，建議金融機構應視地段與產品力適度放寬，協助年輕單身族群上車。

其次為社會住宅配比調整：政府規劃社會住宅時，應參考內政部數據，調高一房型與二房型的配比，以符合都會區高度流動的人口需求。

第三為租屋市場透明化：一人宅比例增加往往伴隨著租屋需求提升，落實租屋實價登錄與健全租屋環境，對於穩定單身族群的居住品質至關重要。