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從魚市場到燒肉一條街 月租50萬起、公益路如何成為台中餐飲指標地段

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台中市公益路西區勤美一帶多為老透天品牌在此做為初期據點，累積客源與知名度；成熟後則轉往南屯區公益路延伸段。信義房屋提供
台中市公益路西區勤美一帶多為老透天品牌在此做為初期據點，累積客源與知名度；成熟後則轉往南屯區公益路延伸段。信義房屋提供

台中公益路被稱為「燒肉一條街」，屋馬、茶六、俺達、森森等品牌密集進駐，在每坪月租動輒數千元的租金水位下仍持續擴張。信義房屋公益忠明店經理蔡侑臻指出，燒肉店之所以在公益路上站穩腳步，關鍵在於客單價高與穩定來客結構，同時動輒數千萬元的裝修投入，形成入行門檻，一旦開店便傾向長期經營，逐步累積高度集中的餐飲聚落。

從店面條件來看，燒肉業態對空間要求明確，需要面寬與深度，並容納排煙設備與大量座位，直接影響選址方向。蔡侑臻表示，公益路西區勤美一帶多為老透天，面寬約4公尺、坪數有限，每月每坪店租約10至12萬元，單坪租金落在3,000至5,000元，品牌多在此做為初期據點，累積客源與知名度；成熟後則轉往南屯區公益路延伸段，坪數放大至百坪以上，以單層或挑高規劃為主，並設置停車空間，從坪效經營轉向提高客單價與用餐體驗，也反映不同區段的經營取捨。

蔡侑臻指出，公益路與台灣大道一帶早期為魚市場集散地，帶動餐飲需求，以小吃與火鍋為主。隨著城市發展重心西移至五期、七期，商圈逐步朝品牌化與大型店面發展，早期火鍋品牌累積資本後轉向燒肉經營，加上日韓飲食文化影響，帶動產品類別轉換，使公益路從火鍋街逐漸轉為燒肉品牌集中的地段。此外，沿路也有商辦及銀行進駐，帶動上班人口增加，下班時間常有公司或家庭聚餐，更加速帶動火鍋及燒肉的餐飲需求。

進一步觀察租金與區位條件，公益路跨越永春東七路後，每坪月租金約3,000元上下，但店面坪數明顯放大，多為百坪以上，整體月租可達50至60萬元。七期沿線已有森森、火火及王品體系進駐。

蔡侑臻分析，以消費結構來看，燒肉店主要客群為家庭聚餐、企業用餐及科技業白領，重視停車便利與用餐空間，單元二、單元三等新興重劃區街廓寬敞，較能滿足需求，也成為品牌持續西移的重要原因。

公益路主幹道租金門檻提高，也產生外溢現象。近年不少新品牌先進入公益路周邊的大敦十一、十二街與精誠路等支線街道，每坪月租金約1,500至2,000元，承接公益路人潮。蔡侑臻表示，實務上不少業者會先以支線街道測試市場，再評估進入主幹道或擴大店面，在商圈內建立品牌能見度後調整據點，是常見布局方式，也讓公益路餐飲版圖持續向周邊延伸。

燒肉 品牌 餐飲

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