快訊

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

注意！華航明起「行動電源限帶2顆」 7家台灣國籍航空公司新規一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

用戶突破2萬人 格上租車：去年訂閱車業績成長近3成

中央社／ 台北30日電

格上租車今天表示，訂閱車服務上線4週年來，累積用戶數突破2萬人，2025年全年業績成長29.8%，訂閱電動車客戶占比年成長20%，看好訂閱制用車成長動能。

觀察用戶結構，格上租車透過新聞稿指出，目前平台以男性用戶為主，占比約7成，平均年齡38歲；區域分布以六都為主，訂單占比85%，新竹地區成長快速，2025年占比提升至9%，顯示高消費力族群對彈性用車需求持續增加。

在產品布局，格上租車指出，訂閱車已導入18個品牌、近百款車型，涵蓋都會小車、家庭SUV休旅車與商務車款，持續擴大市場滲透率，電動車與油電混合車款需求同步升溫，訂閱電動車客戶占比年成長20%。

觀察全球用車模式，格上租車指出，「使用取代擁有」的汽車訂閱服務，已在歐美與日本等成熟市場快速崛起。

格上租車引述數據表示，包括德國SIXT+、美國Turo與Hertz，以及日本保險企業推出的SOMPO等，積極布局汽車訂閱服務，加速推動用車模式由「擁有資產」轉向「按需使用」。

格上租車引述Allied Market Research資料指出，全球汽車訂閱市場於2021年至2030年間，年複合成長率約23%，市場規模將在2030年突破80億美元。

根據資料，格上訂閱車租期3個月期滿可續開、換車、還車或買車，計價採基本月費整合里程費收費方式。

電動車

延伸閱讀

中國汽車業內捲惡果 廣汽首次全年虧損

鈊象授權動能續強並拓展南非市場　今年營運看增

相關新聞

「輝達傳聞地」確定沒遺址 占地6公頃圓山會展中心開發露曙光

台北市圓山會展中心位在未使用的中山足球場，腹地6公頃的空間，更曾傳出輝達將座落於此，但礙於鄰近國定考古遺跡，因此需要先行發掘評估，今天負責單位彙整挖掘報告向文化局文資審議大會報告，確定沒有遺址。產發局表示，初步構想朝民生展覽、會議空間為方向。

卓揆金句持續發酵！中油今起再漲1.7元…鄉民狂酸：記得跟加油站說謝謝

台灣中油自今日起調漲汽油1.7元、柴油1.5元，引發網友熱議，許多反諷留言「謝謝中油」。中油表示，吸收漲幅以降低民眾負擔，自2月28日以來已吸收逾69.9億元成本。分析擔心漲價將引發連鎖效應影響物價。

貨櫃海運價下月全面走揚 法人樂觀長榮、陽明、萬海後市

全球貨櫃輪漲勢再起，航運業界認為，油價成本攀升、船舶受中東戰事影響供應減少，推升4月運價漲勢再起，國內物流業者推估4月首波漲幅上看10%，4月下旬恐續漲，且漲價情況持續外溢到南亞等近洋航線。

銅市供給仍偏緊 街口投信：短線走勢取決於美伊戰事發展

隨著中東地緣政治不確定性升溫，市場對United States與Iran衝突延長的憂慮持續擴大。多家研究機構指出，若戰事拖延並干擾Strait of Hormuz的能源運輸與航運動線，國際油價可能長時間維持高檔水準，進而推升全球通膨壓力並壓抑經濟成長。在此情境下，作為高度循環性的工業金屬，銅需求恐首當其衝，價格面臨下行風險，甚至不排除回測每噸1萬美元的重要心理關卡。

格上訂閱車4周年 業績年增近30%、穩居市場龍頭

全球用車模式正加速轉變，「以使用取代擁有」的汽車訂閱服務，已在歐美與日本等成熟市場快速崛起，成為新興主流，在此趨勢帶動下，台灣市場亦同步出現結構性變化。格上訂閱車上線4周年，累積用戶數突破2萬人，2025年全年業績成長29.8%，穩居市場龍頭地位。

中科另類效應？台中市「一人宅」年增率居六都之冠

內政部戶政司人口資料庫最新統計顯示，2025年全台「一人宅」的占比已跨越四成門檻、達40.5％，增加近42萬戶，創歷史新高。台中市的一人宅占比雖非最高，但年增率高達3.5％，居六都之冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。