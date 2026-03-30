用戶突破2萬人 格上租車：去年訂閱車業績成長近3成

格上租車今天表示，訂閱車服務上線4週年來，累積用戶數突破2萬人，2025年全年業績成長29.8%，訂閱電動車客戶占比年成長20%，看好訂閱制用車成長動能。

觀察用戶結構，格上租車透過新聞稿指出，目前平台以男性用戶為主，占比約7成，平均年齡38歲；區域分布以六都為主，訂單占比85%，新竹地區成長快速，2025年占比提升至9%，顯示高消費力族群對彈性用車需求持續增加。

在產品布局，格上租車指出，訂閱車已導入18個品牌、近百款車型，涵蓋都會小車、家庭SUV休旅車與商務車款，持續擴大市場滲透率，電動車與油電混合車款需求同步升溫，訂閱電動車客戶占比年成長20%。

觀察全球用車模式，格上租車指出，「使用取代擁有」的汽車訂閱服務，已在歐美與日本等成熟市場快速崛起。

格上租車引述數據表示，包括德國SIXT+、美國Turo與Hertz，以及日本保險企業推出的SOMPO等，積極布局汽車訂閱服務，加速推動用車模式由「擁有資產」轉向「按需使用」。

格上租車引述Allied Market Research資料指出，全球汽車訂閱市場於2021年至2030年間，年複合成長率約23%，市場規模將在2030年突破80億美元。

根據資料，格上訂閱車租期3個月期滿可續開、換車、還車或買車，計價採基本月費整合里程費收費方式。