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綠岩能源擴大綠電收購 目標容量260MW

中央社／ 新竹30日電

綠岩能源今天宣布，旗下大猩猩電能交易啟動大規模綠電收購計畫，首波目標容量200MW；加計益石能源洽談中的60MW案源，集團合計布局總量達260MW規模。

綠岩能源發布新聞稿，董事長葉孟恒說，為強化發電業者的資金安全與交易信任機制，此計畫攜手永豐銀行導入綠電信託架構，透過第三方信託管理電力交易金流，提升綠電交易的透明度與效率，同時確保各方資金安全，提供發電業者更具保障的合作模式。

此外，大猩猩電能針對長期合作夥伴，開創分潤回饋機制，供電達5年以上的發電業主，除既有售電收益外，可享有平台規劃的長期紅利回饋，將發電業者由單純供應者轉化為策略夥伴，共同分享平台規模化成長所帶來的價值。

葉孟恒說，與台達能源共同成立的益石能源同步啟動綠電收購行動，目前累積洽談容量已達50MW。未來透過大猩猩電能交易與益石能源雙軌並進，擴大收購規模與市場滲透率，強化綠電整合與調度能力，為發電業者提供更多元且具彈性的銷售選擇性。

綠電 大猩猩 能源

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