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基泰大直損鄰案東側 「大直儒玉」二度招商 不動產值破百億

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2023年9月基泰建設北市大直工地施工失當損鄰至今已兩年半，東側預防性撤離區域「大直儒玉公辦都市更新案」，2025年4月第一次公告招商流標，北市住都中心今二度公告招商。圖／住都中心提供
2023年9月基泰建設北市大直工地施工失當損鄰至今已兩年半，東側預防性撤離區域「大直儒玉公辦都市更新案」，2025年4月第一次公告招商流標，北市住都中心今二度公告招商。圖／住都中心提供

2023年9月基泰建設北市大直工地施工失當損鄰至今已兩年半，東側預防性撤離區域「大直儒玉公辦都市更新案」，2025年4月第一次公告招商流標，北市住都中心今二度公告招商，預計興建地上17層、地下4層住宅大樓，可帶動民間投資約44.62億元，創造不動產價值逾100.82億元。

住都中心說明，「大直儒玉」基地面積約1030坪，2023年9月受基泰大直事件影響，曾進行預防性撤離，後續經住戶意願整合後以公辦都更方式推動重建，於去年4月公告招商但無人申請，考量潛在申請人之回饋意見與市場環境，調整財務架構及招商策略，並與住戶溝通說明，彙整相關意見納入第二次公告內容中。

大直儒玉案鄰近捷運文湖線大直站及劍南路站，周邊文教空間豐富、生活機能完整，本案以爭取基準容積100%容獎為基礎，已完成耐震能力初評，適用防災型容積獎勵；更新後預計興建地上17層、地下4層住宅大樓，樓地板面積約8700坪，可帶動民間投資約44.62億元，創造不動產價值逾100.82億元。

此外，位於信義路、大安路口「信義整宅」，因現況490戶且產權複雜，過去二十年長期面臨整合困境，經多年來走動式駐點服務與設置駐地工作站，各階段意願比率皆達專案計畫門檻，且模擬選配繳交比率在115天內超過9成，近期即將公開招商。

2023年9月基泰建設北市大直工地施工失當損鄰至今已兩年半，東側預防性撤離區域「大直儒玉公辦都市更新案」，2025年4月第一次公告招商流標，北市住都中心今二度公告招商。圖／住都中心提供
2023年9月基泰建設北市大直工地施工失當損鄰至今已兩年半，東側預防性撤離區域「大直儒玉公辦都市更新案」，2025年4月第一次公告招商流標，北市住都中心今二度公告招商。圖／住都中心提供

2023年9月基泰建設北市大直工地施工失當損鄰至今已兩年半，東側預防性撤離區域「大直儒玉公辦都市更新案」，2025年4月第一次公告招商流標，北市住都中心今二度公告招商。圖／住都中心提供
2023年9月基泰建設北市大直工地施工失當損鄰至今已兩年半，東側預防性撤離區域「大直儒玉公辦都市更新案」，2025年4月第一次公告招商流標，北市住都中心今二度公告招商。圖／住都中心提供

公辦都更 基泰建設 北市

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