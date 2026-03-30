台中機場去年運量171萬人次創新高 超越疫情前20%

民航局長何淑萍今天表示，台中國際機場運量去年為171萬人次，超越疫情前20%，夏季班表每周146班，超越疫情前111班，將持續投入經費，推動機場相關建設。

星宇航空積極拓展中台灣航網布局，今、明天陸續開航東京、熊本航線。星宇航空今天在台中國際機場出境大廳舉行剪綵儀式。星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華、何淑萍、民進黨籍立委蔡其昌、何欣純、國民黨籍立委黃健豪、羅廷瑋、台中市副市長鄭照新、台中航空站主任張瑞澍等人出席。

何淑萍指出，台中機場在星宇航空大力飛航下，2024年至今，夏季班表預計每周飛46班，佔台中航空140多航班的3分之1強，星宇航空對台中航空站是重要的助力。她提到，台中機場運量去年是171萬人次，已超越疫情前20%；夏季班表達每周146班，也超過疫情前的111班。

何淑萍說，台中國際機場是中部對外的門戶，不僅星宇航空等國籍業者，外籍業者也佔了3分之1，民航局會加緊推動相關建設。

翟健華表示，星宇航空將台中機場視為第二營運基地，日本一直是台灣旅客最喜愛的旅遊目的地之一，未來持續強化在中部市場的營運能量，期待透過持續開闢航線，促進兩地的交流。

蔡其昌指出，星宇航空將台中作為母基地，會爭取過夜停機坪讓星宇的飛機不用飛回桃園機場清洗，第三航廈也要加速興建，讓大型客機可以進來，新的行李轉盤就有空間可建置，建議民航局將重要的先抽出來做。

蔡其昌提到，董事長張國煒跟他承諾，預計今年10月冬季班表公布時，與日本確定後即可台中直飛札幌，明年飛東北仙台。對此，張國煒保守表示，要等與日方確定再說。

何欣純呼籲台中市政府加速完善機場聯外交通與門戶計畫，讓台中國際機場真的大步邁向國際。黃健豪表示，東京是國人最愛的旅行地點，台中與熊本有共同的產業，航線建立後對台中的經濟與工業發展有幫助，產業緊密結合，商業投資蓬勃發展。