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考察日本低碳能源與產業升級 鍾東錦：淨零轉型苗栗不缺席

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦率隊以「低碳能源」、「產業升級」為主軸，昨天起6天考察日本。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦率隊以「低碳能源」、「產業升級」為主軸，昨天起6天考察日本。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長鍾東錦率團以「低碳能源」、「產業升級」為主軸，昨天起6天考察日本，希望汲取淨零轉型、產業升級，及災害應變等經驗，導入縣政計畫，淨零轉型苗栗不缺席。

考察團包括縣工商發展處、環保局及消防局相關人員，邀請東和鋼鐵企業股份有限公司、台灣保來得股份有限公司、長春石油化學股份有限公司、京元電子股份有限公司、群聯電子股份有限公司、信邦電子股份有限公司、台灣晉陞太空股份有限公司、恆誼化工股份有限公司、台灣東應化股份有限公司，及苗栗縣工業會等代表。

昨天至4月3日參訪行程，聚焦兩大主軸，其中，「低碳能源」部分，將藉由參訪東京水素情報館等場域，聚焦氫能等新創能源發展，實地了解日本氫能社會的發展現況，作為苗栗未來推動綠能轉型與儲能設施發展的重要參考。

「產業升級」部分，將參訪保來得埼玉廠、東京應化工業東京廠、三菱化學R&D研發基地，及川崎重工，借鏡日本企業經驗，協助縣內企業朝向低碳永續方向轉型。

此外，將拜會台北駐日經濟文化代表處，就台日經貿合作、能源轉型政策，與駐日大使李逸洋交流，爭取苗栗企業爭取更多國際合作機會，拓展產業鏈結。

鍾東錦表示，6天參訪是「產業共榮、綠色永續」的學習之旅，全球淨零轉型趨勢，苗栗不能缺席，縣府將透過此次與日本企業及相關單位的交流，將國際企業創新思維帶回苗栗，引進低碳高值的產業模式，盼望能留住優秀人才在苗栗發展，讓苗栗永續發展道路上穩健前行。

李逸洋 環保局 鍾東錦

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