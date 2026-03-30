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0403遭貼黃單！南機場單元四今公告招商 住都中心估產值逾77億

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
在2024年0403花蓮大地震受創嚴重的南機場整宅單元四（一期4、5棟）、單元五（一期6、7棟），經住戶由台北市住都中心擔任實施者後，單元四今公告招商，將以爭取基準容積100%獎勵為基礎，預計興建地上14層、地下4層住商混合大樓。圖／更新處提供
在2024年0403花蓮大地震受創嚴重的南機場整宅單元四（一期4、5棟）、單元五（一期6、7棟），經住戶由台北市住都中心擔任實施者後，單元四今公告招商，將以爭取基準容積100%獎勵為基礎，預計興建地上14層、地下4層住商混合大樓。圖／更新處提供

在2024年0403花蓮大地震受創嚴重的南機場整宅單元四（一期4、5棟）、單元五（一期6、7棟），經住戶由台北市住都中心擔任實施者後，單元四今公告招商，將以爭取基準容積100%獎勵為基礎，預計興建地上14層、地下4層住商混合大樓，樓地板面積逾9500坪，可帶動民間投資約38.87億元，創造不動產價值逾76.87億元。

此外，「南機場整宅單元4」（一期4、5棟）2024年4月花蓮大地震後經鑑定列為黃單，整合達意願比例後，市府同意由本中心擔任實施者，藉由公辦都更協助住戶重建家園，基地緊鄰捷運萬大線 LG03 預定站與忠義國小社福園區，交通路網便利，花蓮大地震後更加速整合社區意願，藉由模擬選配作業達到92.82%意願比例，今日正式公告招商。

住都中心表示，本案以爭取基準容積100%獎勵為基礎，包含北市整建住宅專案計畫50%獎勵，更新後預計興建地上14層、地下4層住商混合大樓，樓地板面積逾9500坪，可帶動民間投資約38.87億元，創造不動產價值逾76.87億元，並規畫設置幸福住宅，未來將提供予新婚及育兒家庭承租。

更新處表示，單元五受惠於去年修訂整宅專案計畫公辦都更第二階段意願門檻由90%調降至80%，第二階段意願比超過80%達標，今年3月成功整合住戶模擬選配意願至90.43%，市府已同意由住都中心擔任實施者，即刻啟動招商前置作業。

在2024年0403花蓮大地震受創嚴重的南機場整宅單元四（一期4、5棟）、單元五（一期6、7棟），經住戶由台北市住都中心擔任實施者後，單元四今公告招商，將以爭取基準容積100%獎勵為基礎，預計興建地上14層、地下4層住商混合大樓。圖／更新處提供
在2024年0403花蓮大地震受創嚴重的南機場整宅單元四（一期4、5棟）、單元五（一期6、7棟），經住戶由台北市住都中心擔任實施者後，單元四今公告招商，將以爭取基準容積100%獎勵為基礎，預計興建地上14層、地下4層住商混合大樓。圖／更新處提供

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南機場 公辦都更

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