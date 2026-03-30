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攀近5年新高！餐飲股配息亮眼 饗賓股利10.08元、乾杯配發率95%

中央社／ 台北30日電
國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂。圖／讀者提供
國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂。圖／讀者提供

餐飲業景氣暢旺，饗賓、乾杯等餐飲集團2025年業績走高，也大方發出股利。乾杯中國事業精實策略奏效，去年每股賺4.2元，攀近5年新高，每股擬配發4元，配發率逾95%；饗賓集團每股賺12.6元創高，擬配發每股現金股利10.08元。

興櫃餐飲乾杯2025年合併營收46.49億元，年增2.99%，改寫歷史次高，海外事業體質改善奏效，稅後淨利8618萬元，較2024年成長逾4倍，每股稅後純益（EPS）4.2元，創近5年新高。董事會同步決議每股配發現金股利4元，配發率95.2%。

乾杯集團表示，2025年集團全年獲利顯著回升，主因為中國大陸事業精實策略奏效，轉虧為盈並開始穩定貢獻獲利，集團獲利明顯改善。此外，新布局的英國事業雖仍處品牌扎根階段，隨知名度提升，下半年營收已倍增成長，有效減輕整體負擔，扭轉集團上半年虧損局勢，全年獲利回到正軌。

觀察2025年，乾杯說明，台灣事業持續支撐集團整體營運表現，全年新開8家據點，截至年底，集團已達9個品牌、57間門店；外販業務積極拓展有成，營收大幅提升5成，推動台灣事業全年營收再創新高，達38.88億元，年增8.1%，受外販業務比重上升影響，毛利率略微下滑，但多元事業布局有助強化集團營運韌性。

展望2026年，乾杯集團表示，持續推進多品牌與營運布局，台灣市場全年目標新開10家門店，同時，旗下燒肉業態進行策略性優化。海外市場方面，集團持續提升中國大陸與英國事業經營效益，並積極布局東南亞，以馬來西亞作為首站，持續擴大全球版圖。

餐飲集團饗賓集團2025年合併營收116.84億元，年增10.42%；稅後淨利7.45億元，每股盈餘（EPS）大幅躍升至12.6元，營收、獲利率與EPS同步改寫歷史新高。饗賓董事會通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利10.08元，配發率達80%。

展望2026年，饗賓計畫新增10至15家新店，並深化與全台大型商場的合作，以放大單店營收與規模效益。在會員經營方面，旗下「iEAT」會員數已突破350萬人，貢獻約65%營收。

營收 英國 現金股利

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