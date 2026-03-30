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「輝達傳聞地」確定沒遺址 占地6公頃圓山會展中心開發露曙光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
產發局向文化局申請發掘申請計畫，經發掘後確定沒有遺址。本報資料照片
產發局向文化局申請發掘申請計畫，經發掘後確定沒有遺址。本報資料照片

台北市圓山會展中心位在未使用的中山足球場，腹地6公頃的空間，更曾傳出輝達將座落於此，但礙於鄰近國定考古遺跡，因此需要先行發掘評估，今天負責單位彙整挖掘報告向文化局文資審議大會報告，確定沒有遺址。產發局表示，初步構想朝民生展覽、會議空間為方向。

文化局表示，由於圓山會展專用特區位於國定圓山考古遺跡指定範圍周邊，因此屬於文化部的「潛在考古遺址」範圍，需要由管理單位產發局釐清文資現況與規畫未來開發方向，並由使用單位、台北市會展產業發展基金辦理調查。

會展中心去年9月22日提交申請發掘申請書，今天將完成的成果報告書案，送到文資審議大會由委員審查。負責調查的公司、月湖文化實業公司報告，主要評估範圍在中山足球場周遭，中山北路範圍則是上次已做過，因此不再評估，此次是以鑽孔和探坑方式來評估。

月湖文化實業公司表示，經過開挖深度達到圓山遺址已經存在的深度，僅有近現代人類的用品，包含診療相關藥瓶等，「沒有圓山遺址，也沒有複雜歷史層位。另為維護公共安全，同意先回填探坑。」

文資會議中，現場有15位委員出席，15人同意通過該份報告書案。後續將由會展中心規畫做後續使用。

產發局表示，依照都市計畫法，圓山花博園區為會展特定專用區，因此只能作為展覽、活動場域、新創空間及市民休憩多元使用，同時由於該區位在禁航區，因此樓高限高近41公尺。初步構想是南港展覽館的科技專業區分，圓山花博以民生相關展區、會議為主。

產發局表示，後續仍待會展中心去撰寫「開發可行性評估案」，之後才會到招商等步驟，待招商完成後，屆時就會由廠商評估是否要將中山球場或爭艷館重新規畫設計。同時也會再兼顧文化資產保存提下，審慎評估未來發展方向。

文化局 會展產業

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