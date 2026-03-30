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和泰車導入Google Cloud AI平台 優化工作流程

中央社／ 記者吳家豪台北30日電

為落實「AI First（人工智慧優先）」的企業發展願景，和泰汽車與雲端運算服務Google Cloud宣布展開深度合作，透過導入Gemini Enterprise企業級AI平台，藉由「AI代理」協助員工處理繁瑣庶務並優化工作流程。

Google Cloud台灣總經理陳愷新今天在官方部落格發文說明，和泰汽車對於AI的布局並非僅止於技術導入，更將其深植於企業文化與經營戰略。透過GeminiEnterprise開箱即用的平台特色，可降低員工學習門檻，提升使用意願與加速採用速度，內部高達70%的員工使用Gemini Enterprise。

舉例來說，過去商品企劃單位需耗時整理繁雜的商品規配與法規等資料，現在透過Gemini Enterprise中無程式碼的Agent Designer，員工可將其對市場動態、商品資訊與法規細節等專業知識，打造為專業領域的「AI助手」，減少近30%的資料整理時間。

此外，面對龐大的集團相關契約、規章辦法，經營企劃單位運用NotebookLM Enterprise筆記工具進行整理，並利用Gemini Enterprise內建的Deep Research代理工具進行深度的產業分析研究，可將報告初稿產出時間從1至2週縮短到1至3天內完成。

陳愷新表示，和泰汽車將AI深入企業DNA，讓員工心力更專注於具高價值與創造性的策略思維，除了讓AI順暢接手日常雜務，也優化原有流程，進而協助和泰汽車實現「降本增效」與「精準決策」兩大核心目標。

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